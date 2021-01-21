中外師齊聚分享CLIL優良教案 2030新北雙語城超前部署

新北市以2030新北雙語城為政策願景， 為深化外師教學能力， 新北市教育局日前在英語教學資源中心修德國小辦理國小外籍英語教 師在職培訓，除了全市所有國小外師齊聚增能外， 也邀請協同教學的中師共同參與，以CLIL雙語實驗課程為主題， 進行優秀教學模式及教學設計觀摩分享， 同時提供協同教學的方法策略，鼓勵中外師合作共好， 創造雙語實驗課程的最佳效益。

本次課程分為兩日，第一天進行協同教學策略、實例分享及實作， 第二天進行CLIL各領域的教學活動設計分享。 其中由光復國小外師Leana分享生活領域教學活動設計， 將教室與美術館結合，讓小朋友身歷其境， 想像自己在畫廊或美術館欣賞他人的作品。 除了引導孩子如何欣賞他人的作品， 更提升孩子在美術館的藝術素養，未來更預計安排實際的校外教學， 讓CLIL課程走出教室外。 資深英語輔導團教師永和國小甯麗娟老師與樂利國小鍾昌益老師分享 自然領域CLIL課程”Let's make some ice cream”，藉由生動活潑的課程設計，讓雙語融入生活中， 並激發孩子的興趣。光復國小外師Abbey老師表示， 很開心能聆聽其他老師分享設計的課程及好的教學策略， 參與優良教案分享很棒，對自己未來的教學有很大的幫助。

教育局張明文局長表示，雙語教育是接軌國際的關鍵政策， 新北市以跨域整合、生活連結及環境營造為三大主軸， 並以學習生活化、教學科技化、在地特色化、 模式多元化及師資專業化做為五大策略，從師資、 課程不斷擴增雙語教育能量，其中引進外師教學是重點政策之一， 新北市109學年度下學期將成為全國第一個達到百位外師的縣市。 為了提升外籍教師之能力與品質，新北市每年皆辦理外師在職培訓， 提供外師教學回饋並分享優良示例， 藉此精進本市外師之教學專業知能。

教育局強調，新北市在師資專業化方面不遺餘力， 自96年度起薦送優秀英語教師至國外參訪及觀摩， 並於99年度訂定五階段的國小英語專業師資認證機制，今（ 109）年也與國立臺北教育大學合作， 首創國小教師CLIL課程進修學分班， 培養在職非英語科教師雙語教學能力， 為打造2030新北雙語城超前部署。