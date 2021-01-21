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Twitter 封鎖中國駐美使館帳號　因替北京強制維吾爾族婦女絕育辯護

推特稱推文違反公司有關「非人道」言論的政策

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/21 16:52
推特（照片來源：Twitter）

推特（照片來源：Twitter）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）近期社群媒體屢遭批評助長錯假訊息傳播，推特（Twitter）也在近期大刀闊斧管制使用者的言論，繼日前永久刪除前美國總統川普（Donald Trump）的推特帳號後，推特也證實目前已將中國駐美使館的推特帳號封鎖。

根據彭博社報導，推特證實已封鎖中國駐美使館的帳號，一名推特發言人在聲明中表示，「我們已針對這則推文採取行動，因為他違反我們針對『非人道』言論的政策。」推特禁止針對一群人的宗教信仰、社會階級、年齡、殘疾狀態、嚴重疾病、國籍、種族或族裔的「非人道」言論。

該則已遭下架的推文聲稱，維吾爾族婦女不再只是「生育機器」，明顯是要替幫中國迫害新疆維吾爾族婦女，並強制她們絕育的政策辯護。

該則推文在1月7日發布，而推特超過24小時後才採取行動。現在該則推文已無法預覽。但根據推特政策，推特無法直接將違反規定的推文刪除，只會封鎖該推文帳號，而帳號擁有者必須刪除遭下架的推文後，才能恢復帳號功能。

Twitter 封鎖中國駐美使館帳號　因替北京強制維吾爾族婦女絕育辯護

（翻攝自中國駐美大使館推特）

該名推特發言人證實，中國駐美使館帳號現仍是封鎖狀態，也就是他們並沒有刪除違反規定的推文；中國駐美使館推特最後更新日期是1月9日。

中國駐美使館婉拒回應此事，而中國官媒則抨擊推特「偽善」。

除了被下架的推文外，中國駐美使館與中國外交部發言人華春瑩近日頻頻透過推特，駁斥外國政府及媒體持續關切中國在新疆地區一連串的迫害行動。

中國外交部官員及駐外館處近年透過成立各自的官方推特帳號為政府政策辯護，但也因發言犀利、作風強悍而引發不少爭議，甚至被媒體封為「戰狼外交」；弔詭的是，包括外交部發言人等中國官員可以使用推特，不過人民在中國卻始終被禁止使用推特或臉書等美國社群軟體。

推特
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