歐洲議會通過2挺台決議文　呼籲歐盟國家保護民主台灣

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）歐洲議會於週三（20）日在全會接連通過兩項挺台決議案，除了重申關注台海情勢外，也首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視對台灣政策。

歐洲議會在昨日召開全會，並在會中高票通過共同外交暨安全政策（Common Foreign and Security Policy，CFSP）年度執行報告，以及共同安全暨防禦政策(Common Security and Defence Policy，CSDP）年度執行報告的兩項決議案。

根據外交部，該兩份決議案是歐洲議會就歐盟兩份年度執行報告提出的整體政策建議，獲得跨黨團議員廣泛支持，本年與台灣情勢相關的條文內容大幅增加，也顯示台灣在全球地緣政治的影響力更加受到重視。

其中，針對共同安全暨防禦政策年度執行報告的決議文提到，亞太地區對歐盟至關重要，議會「呼籲歐盟及會員國重新檢視其與台灣交往的政策，並與國際間理念相近的夥伴共同保護民主台灣不受外國威脅。」

此外，議會關注第三方國家所惡意發動的假資訊活動，目的是要打擊印太地區民主政體，包括台灣，對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的作為；議會也呼籲歐盟及會員國支持台灣有意義、實際地以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）體系。

針對外交暨安全政策年度執行報告所做的決議文除了列舉上述友台言論外，並重申歐盟將持續關注台灣情勢，並提升與台灣的政經關係。

議會同時嚴正關切近期台灣海峽及南海區域的緊張情勢，其中特別提及中國對台灣持續增加的軍事挑釁，並警告中國在區域內的力量展現，特別針對台灣，導致周邊國家的邊境爭端。

議會也首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視其對台灣交往的政策，並與國際夥伴合作鞏固台灣民主不受外來威脅等挺台內容；議會也呼籲歐盟及會員國支持台灣以觀察員身分參與包括世衛組織等國際組織。

外交部指出，歐洲議會於去（2020）年在全會通過六項友台決議案，本年初即再接續通過兩項友台決議案，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表達誠摯的歡迎與感謝，並重申台灣將持續深化與歐盟在內理念相近夥伴的合作，共同促進區域和平、穩定及繁榮。