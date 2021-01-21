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數位身分證暫停換發 政院：相關投入經費不會浪費

By  中央社
2021/01/21 14:02
數位身分證示意圖（圖取自內政部網頁moi.gov.tw）

數位身分證示意圖（圖取自內政部網頁moi.gov.tw）

行政院今天拍板決議暫停換發數位身分證，待專法通過、取得社會共識後再推動，但專法制定沒有時程表。行政院核定數位身分證預算約為48億元，行政院秘書長李孟諺強調，只是延緩實行，投入的相關經費都不會浪費。

內政部原定今年7月全面換發數位身分證，在1月先進行小規模試辦，不過，內政部上午在行政院會報告「數位身分識別證New eID換發檢討評估」，行政院會決議暫停換發，待專法通過後再推動。

李孟諺在行政院會後記者會轉述說，行政院長蘇貞昌表示，發行數位身分證原本是發展智慧政府、邁向數位國家重要政策之一，但確實看到國際資安攻擊不斷有新的手法，尤其面對中國各種資安攻擊，他同意內政部提出暫緩數位身分證的發行計畫，就法制完備後，讓社會各界瞭解後再進行。

內政部戶政司長張琬宜報告時指出，行政院會日前決議數位身分證是智慧政府基礎架構，內政部就開始著手規劃全面換發相關工作；106年辦理開放決策計畫，有近7成民眾支持換發，內政部在2年內完成了規劃、招標、法規、製證場域建置，也拜會專家學者，召開正式會議等。

張琬宜說，但由於國際駭客攻擊頻繁，外界憂心中國滲透，對於數位身分證的應用上還許多資安疑慮，也擔心數位足跡遭監控，決議暫停換證，並研訂專法，強化社會溝通、隱私保護、資訊自主、資安整備。

至於專法上路時程，內政部長徐國勇在院會後記者會表示，「沒有時間表，」在立法過程中，他們會比較各國的相關規定，並參考原有的法制，進行專法制定。

媒體詢問，數位身分證研議兩年，現在暫緩推動的原因為何，李孟諺說，雖然籌備過程有過多次的溝通，但仍接收到法界認為要加強法源、資訊界對資安的疑慮，以及來自學界、NGO團體的意見和陳情，再加上原先要試辦的地方政府也有意見，綜合考量下決定暫緩。

徐國勇說，既然數位身分證暫緩換發，現行的紙本身分證就繼續使用，他會責成相關單位加強查緝偽造身分證。

媒體詢問，政府推動數位身分證相關標案已經標出，預算也已編列，後續將如何處理，徐國勇表示，政院核定的金額是新台幣48億元；標案方面則需要跟廠商聯繫，像是軟體、第三方驗證的廠商不會因延遲受到影響，但製卡公司、中央印製廠則會產生延遲的損害，這部分會跟印製廠進行契約盤整，依法處理。

李孟諺表示，目前數位身分證只是延緩實行，等專法通過後再恢復，因此投入的相關經費都不會浪費，日前所購買的機器、卡片只是延後執行履約，未來都會發揮成效。

李孟諺指出，只是因為時程延後，可能增加維護、人力成本，這部分還要再精算。

媒體也關注未來數位身分證的專責機構，徐國勇說，內政部承擔法律制定的工作，至於專責機構要由誰擔任，就看立法院制定法律過程中立委的意見，由法律規定。

更新時間 : 2021-01-21 17:09 GMT+08:00

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