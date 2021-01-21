唯一遵循的白宮傳統 川普給拜登留下小紙條

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在四面楚歌、眾叛親離聲中黯然下台的川普，雖打破了所有美國總統交接傳統，卻意外地遵循先例，在白宮橢圓形辦公室的辦公桌上留下一紙「給下任總統的信」，外界相當好奇，但新總統拜登（Joe Biden）大賣關子，只說「內容相當大氣」（generous）。

CNN報導，拜登上任首日簽署多項行政命令後表示，出於對川普的尊重，暫不打算公布紙條內容。一名川普親信透露，內容相當「私人」，是對新政府予厚望，盼其引領國家走向成功。

由於川普始終未承認敗選，一度阻礙新舊政權交替，日前更因煽動性的言論而引發國會騷亂，此舉不免有些出乎意料。或許是受前任歐巴馬（Barack Obama）影響，而決定「打破自己的慣例」，遵照這項傳統。

歐巴馬與川普雖分屬不同陣營，當初仍留下滿紙鼓舞的話。川普收到後大受感動，立刻致電對方，但由於歐巴馬正飛往棕櫚泉，未能接到這通來電。二人終究沒能通上電話，由川普幕僚轉達謝意。「那是封花了時間琢磨的信函，很周到，我謝謝他。」川普在接受ABC訪問時說道。

根據《華盛頓郵報》，美國總統留紙條給繼任者之傳統，可追溯至1989年。當年雷根（Ronald Reagan）交棒給副總統老布希（George H.W. Bush）時，留下了一張砥礪後進的紙條，上頭畫著一頭被火雞包圍的大象（象徵共和黨），旁邊寫著，「別被這群蠢貨擊垮了。」（Don't let the turkeys get you down.）

不過，不同於當初雷根做完兩任後風光卸任，老布希僅做一任就遭對手柯林頓（Bill Clinton）擊敗。儘管如此，他還是相當大度地寫下鼓勵的話，展現了美國總統應有的民主風範。

「前方挑戰重重，你可能會遭遇不公批評。我不太會給建言，但希望你別因遭到非難而改變初衷。」（There will be very tough times, made even more difficult by criticism you may not think is fair. I’m not a very good one to give advice; but just don’t let the critics discourage you or push you off course.）「你的成功就是國家的成功。我會為你加油。」（Your success now is our country’s success. I am rooting hard for you.）

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