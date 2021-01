唯一遵循的白宮傳統 川普給拜登留下小紙條

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)在四面楚歌、眾叛親離聲中黯然下台的川普,雖打破了所有美國總統交接傳統,卻意外地遵循先例,在白宮橢圓形辦公室的辦公桌上留下一紙「給下任總統的信」,外界相當好奇,但新總統拜登(Joe Biden)大賣關子,只說「內容相當大氣」(generous)。

CNN報導,拜登上任首日簽署多項行政命令後表示,出於對川普的尊重,暫不打算公布紙條內容。一名川普親信透露,內容相當「私人」,是對新政府予厚望,盼其引領國家走向成功。

由於川普始終未承認敗選,一度阻礙新舊政權交替,日前更因煽動性的言論而引發國會騷亂,此舉不免有些出乎意料。或許是受前任歐巴馬(Barack Obama)影響,而決定「打破自己的慣例」,遵照這項傳統。

歐巴馬與川普雖分屬不同陣營,當初仍留下滿紙鼓舞的話。川普收到後大受感動,立刻致電對方,但由於歐巴馬正飛往棕櫚泉,未能接到這通來電。二人終究沒能通上電話,由川普幕僚轉達謝意。「那是封花了時間琢磨的信函,很周到,我謝謝他。」川普在接受ABC訪問時說道。

根據《華盛頓郵報》,美國總統留紙條給繼任者之傳統,可追溯至1989年。當年雷根(Ronald Reagan)交棒給副總統老布希(George H.W. Bush)時,留下了一張砥礪後進的紙條,上頭畫著一頭被火雞包圍的大象(象徵共和黨),旁邊寫著,「別被這群蠢貨擊垮了。」(Don't let the turkeys get you down.)

不過,不同於當初雷根做完兩任後風光卸任,老布希僅做一任就遭對手柯林頓(Bill Clinton)擊敗。儘管如此,他還是相當大度地寫下鼓勵的話,展現了美國總統應有的民主風範。

「前方挑戰重重,你可能會遭遇不公批評。我不太會給建言,但希望你別因遭到非難而改變初衷。」(There will be very tough times, made even more difficult by criticism you may not think is fair. I’m not a very good one to give advice; but just don’t let the critics discourage you or push you off course.)「你的成功就是國家的成功。我會為你加油。」(Your success now is our country’s success. I am rooting hard for you.)

