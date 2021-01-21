〈時評〉罷免過度動員 非台灣民主之福

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案，16日以同意票數8萬4582票、不同意票7128票宣告「罷王」成功。罷王總部執行長邱仁德（右起）、罷免案... 民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案，16日以同意票數8萬4582票、不同意票7128票宣告「罷王」成功。罷王總部執行長邱仁德（右起）、罷免案領銜人唐平榮與前來表達支持的桃園市議員黃敬平開心歡呼。中央社

桃園市議員王浩宇以8萬4582票遭到選民罷免，這看似民主再深化，不過，這也是藍綠政黨動員的結果，然而一旦過度動員、激起民粹，將失去理性討論的空間，對民主發展同樣是一種挫敗。

高雄市前市長韓國瑜、王浩宇的罷免案陸續過關，藍營和一些民間團體磨刀霍霍，準備發動罷免支持萊豬的立委，包含民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、鄭運鵬及台灣基進的陳柏惟等。此外，像是罷免高雄市議員黃捷接下來也要登場，這種「報復性罷免」的氛圍，已經充斥整個台灣社會。

「公職人員選罷法」於2016年修法，根據現有規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。這不僅是大幅降低罷免門檻，更容易被政黨操作，形成一種集中火力成為「報復性罷免」。

以王浩宇為例，這一屆的桃園市議員合格選民大約是32萬人，國民黨在投票時總共獲得約8萬票，換言之，只要藍營發動罷免投票，很容易就達成1/4的罷免門檻。正因為這種規定與朝野態勢，使得罷免案頻傳，而且成功機率不低。

人民行使選舉、罷免，是一種民主政治的象徵，畢竟在2016年以前，因為罷免門檻太高，幾乎無法拉下任何一位民選代表，罷免形同虛設，才會修法降低門檻，這是深化民主的具體表現。

不過，這同時帶來另一種民粹隱憂，由於選民被過度動員、激化後，容易失去理性、缺乏討論的空間。因為政黨只要想拉下敵對陣營的民意代表，隨時可以發動罷免案，而且往往只要取得政黨支持者的票數，大致就能達到罷免門檻，使得罷免已淪政黨操作的工具，成為對付敵人的武器。

一個正常的民主政治文化，其實熱衷政治的只有少部分一群人，台灣每兩年一次的中央和地方選舉，藍綠廝殺激烈，投票率經常高出其他國家；如今，除了定期性改選外，動不動就上演罷免投票，過度政治參與的結果，恐怕也不是常態，也非民主之福。

（作者李平華，資深媒體人）