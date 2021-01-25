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【投資理財老生常談】退休金自己存 定期定額投資好標的

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2021/01/25 17:44
台北股市25日開低震盪走低，加權指數終場收在 15946.54點，下跌72.49點，跌幅0.45%，成交值新台幣 3511.81億元。...

台股震盪收黑（2）

台北股市25日開低震盪走低，加權指數終場收在 15946.54點，下跌72.49點，跌幅0.45%，成交值新台幣 3511.81億元。... (來源 中央社)

股價指數漲漲跌跌，總是讓投資人心驚膽跳，台股究竟有沒有脫離大盤漲跌，長期每年領優渥報酬的好標的？當然有，投資人只要耐心投資，當作長期定存積蓄，加上複利的力量，退休金凖備靠自己，不用指望勞保年金。

其實會計師很喜歡長期投資油電瓦斯股，這是外資很少著墨的標的，籌碼穩定，一般證券分析師或證券商也很難見推荐，但是獲利穩定，且配股、配息優渥，投資人只要有耐心，利潤長期相當可觀。

瓦斯股長期獲利，且投資報酬率最優的兩家公司，當推欣雄(8908)、欣泰(8917)，電力股是台汽電(8926)，均有長期存股價值。

欣雄是瓦斯股王，同行戲稱「南霸天」，目前資本額20.01億元，在瓦斯股中規模最大，迄去(2020)年第三季為止，累計EPS1.5元，也許有投資人會認為這個獲利數字不夠誘人，重要的是近8年來，每年配息加配股，累計配股已達9.8元，配息5.35元，也就是說8年來欣雄幾乎已是1張股票變成2張，再加上現金殖利率，股價亦從當初40元左右，漲到現在51元，年化報酬率至少13％，長期持有，風險極低，利潤穩定。

欣雄在南部橫跨住宅及工業用瓦斯，尤其現在高雄工業區工廠快速成長，政府又規定不得再使用重油燃料，一律改為瓦斯，市場擴大，成長趨勢可期，而且欣雄又跨界發展太陽能光電及營建業，增加收益，有利公司成長。

欣雄籌碼大多集中在1000張以上大戶手中，高達88.92%，董監事持股57.51%，外資持股0.02%，籌碼穩定。

欣泰的主要業務在大台北新興地區，如土城、三峽、台北港、五股、蘆洲等新興地區，不僅新建住宅林立，再加上工業區工廠瓦斯需求，業務快速成長，8年來配息9.83元，配股1元。股價從48元漲到現在68元左右。值得重視的是欣泰近年正走在快速成長的道路上，今年前三季EPS2.01元，預期今年仍有可能同時配發現金及股票股利。

欣泰資本額13.44億元，淨值16.53元，財務狀況良好。的股權相當集中，1000張以上大戶持有78.15%，董監持股30.36%，外資持股1.3%，由於籌碼穩定，股價亦受大盤波動影響相當小，投資人不虞股價暴漲暴跌。

台汽電(8926)是台灣電力公司的轉投資事業，在2025年非核家園推動過程，再生能源是台汽電承做不完的業務，而且太陽光電也是重要營收及獲利來源，過去台汽電均將太陽光電轉售台電，利潤受限，最近打破限制，首次開始將生產的太陽光電出售給台灣大哥大及台灣綜合研究院，台汽電亦正積極爭取台哥大投資100億元太陽光電業務，創造新商業模式，利潤應較過去為佳。

台汽電經營的再生能源是台灣長期需要，無可或缺的產業，投資人不用擔心產業興衰或替代問題。台汽電資本額58.9億元，淨值20.15元，外資持有7.05%，1000張以上大戶持有53.63%，董監事持股33.33%，近8年來配息11元，投資人如果買進價格合適，長期投資存股，是穩定安心的標的。

另外上櫃公司的台名(5878)資本額2.5億元，淨值20.72元，財務健全穩定，是小而美的保經公司，8年來除了2018年配息2.7元之外，其他各年度都配息3元以上，相當亮眼，股價長期維持在45元左右，投資人如果掌握合適價格買進，殖利率7％以上，並不困難。

台名是不起眼的標的，外資並未持股，但是1000張以上大戶持有達75.35%，董監事持股36.26%，但是卻是長期存股好標的。

台灣股市充滿驚奇，績優標的不少，投資人穩紮穩打，慎選優質標的，用不著每天當沖，擔心風險，更不需要盯著大盤指數起伏，影響工作情緒，只要精選優質標的，讓時間協助您累積財富，又何需擔心退休金不夠用呢？

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。

台股

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