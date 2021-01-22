〈時評〉台灣中小企業困境嚴重 政府應積極輔導協助

立法院27日召開經濟委員會，因近期台灣出口表現疲軟，經濟部之前公布4月工業生產較3月減少4.80%，4月出口較去年同期衰退11.7%。經濟... 立法院27日召開經濟委員會，因近期台灣出口表現疲軟，經濟部之前公布4月工業生產較3月減少4.80%，4月出口較去年同期衰退11.7%。經濟部長鄧振中答詢表示值得警惕，會加強協助中小企業出口，增加新興市場拓銷，希望幾個月後能夠趕上來。圖文╱中央社記者董俊志 104年5月27日

台股屢創新高，出口暢旺，經濟欣欣向榮，但是仔細分析，榮景背後更值得關注的是中小企業面臨嚴峻生存挑戰，且是造成絕大多數受薪階級低薪的根源，政府應審慎規劃，協助中小企業生存發展。

台股連番創下新高，每日成交量3、4千億已成為常態，但是分析台股，絕大部分還是漲在台積電、聯電、鴻海、台達電、聯發科等這些高科技大型企業，但是還有不少傳統產業大跌，所以說台股大漲，受惠的是大型科技事業，對於絶大多數中小企業並無實質幫助，應不為過，這是政府必須重視的問題。

台灣目前企業總數約147萬家，中小企業多達144萬家，達97.7%，而全國總就業人數1135萬人，中小企業聘用勞工人數達890萬人，佔78.44%，創造的就業機會遠比大型企業多。中小企業8成是服務業，近半數是批發、零售業，也就是說6成以上就業人口從事服務業。

根據財政部統計指出，去(2020)年12月，台灣對美國、日本、中國、歐洲等國家出口，均呈現増加，其中對東協年增16.3%，對中國增加20.5%，產品以視聽、光學器材、資通、半導體、電子零組件為主，顯示出口成長，絕大多數是科技公司傲人的成績，這些都集中在少數明星大企業。

台灣過去經濟發展歷程是以農業支持中小企業，政府創設許多加工出口區，協助中小企業發展。再由中小企業協助高科技產業成長，如今高科技發展已有成果，當初諸多中小企業，卻因國際經濟情勢變遷，淘汰率極高。現在如何回過頭來協助中小企業生存發展，已是政府重要任務。

目前世界重要經貿國家，美國中小企業出口貢獻度是28.67%，英國42.67%，法國31.91%，南韓20.51%，中國高達60％，只有台灣竟然低到14.23％，可想而知中小企業面臨的競爭環境有多惡劣，遠比其他國家辛苦。

目前台灣紡織、工具機、觀光旅遊、汽機車零組件、機械、貿易百貨、餐飲業等中小企業，生存都相當辛苦，員工普遍低薪嚴重。

造成台灣中小企業競爭力弱的原因很多，例如天然資源缺乏，仰賴進口，更麻煩的是關稅壁壘，由於台灣無法加入諸多區域關稅協議，或簽訂雙邊貿易協議，所以中小企業在高關稅挑戰下，出口競爭力弱，再加上最近新台幣兌美元匯率從去年以來，已升值10％以上，幾乎吃掉中小企業出口全部利潤，毛利率更差。

雪上加霜的是航空及航海運輸面臨缺乏貨櫃，報價勁揚，以及空運費用暴漲，紙箱成本又大幅上升，中小企業運輸成本驟増，而中小企業另一項競爭弱勢是資金取得不易，資金成本遠比大企業高。目前銀行辦理大企業聯貸案，年利率常在1.2%以內，而且透過資本市場現金增資，又極易取得廉價且長期資金，豈是中小企業所能比擬？

目前銀行界喜歡推動大型企業聯貸案，竟然佔放款資金的87％，但是近130萬家中小企業沒有跟銀行打交道，相形之下取得資金成本較高，而且來源困難。如何加強推動普惠金融，協助中小企業從銀行取得穩定，且成本合理的資金，政府應敦促銀行業加強中小企業融資，降低其資金成本，強化競爭力。

至於中小企業另一項大難題是不動產取得成本太高，如工業區廠房、辦公室等，政府應規劃設立中小企業工業園區，盡量降低其購買或租金成本，並做好水、電供應，交通運輸基礎設施，另外在人才培育方面，透過技職教育及就業訓練、就業媒合，協助勞工取得工作機會，資方能夠解決人力不足問題。

股神華倫巴菲特最近呼籲美國政府應該加強救援中小企業，新總統拜登亦將中小企業列為緊急救助對象，可見新冠肺炎疫情對中小企業之傷害，不只是台灣身受其害而已。

國家經濟發展大型科技事業固然重要，但是攸關庶民經濟的中小企業，台灣政府亦應重視，積極協助突破困境，重視庶民經濟，如此方能提供國民充分就業機會，有效解決長期低薪困境。