台捷友好！太空科技產業研討視訊會議 共拓低軌通訊衛星產業商機

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣與捷克在國家級太空計劃上均有重大投資，台灣擁有研發衛星能力，而捷克已發展多項衛星先進材料設備，國經協會19日在台北舉辦「台捷(克)太空科技產業研討會」，雙方重量級太空官員及專家透過視訊會議，共覓合作機會。

台灣擁有製造研發衛星的能力，行政院更於2019年發布第3期太空計畫，規劃投入新台幣251億元發展各類衛星，未來應用於追蹤探測陸海空資訊、快速監測國土安全、精準氣象預測。因應通訊傳輸要求，低軌衛星商機爆發，台灣科技部及經濟部推動B5G衛星通訊計畫，包含通訊衛星研製以及地面通訊設備發展，預計明年正式啟動，以刺激衛星通訊產業。

捷克交通運輸部發布國家太空計劃，每年投資逾12億克朗研發具高附加價值及前瞻之技術和應用，如用於衛星的軟性太陽能電池板、火箭零件、先進材料以及在運輸和農業中應用衛星數據。而捷克直至本年，已成為歐盟與國際航太供應鏈重要成員，包含發射器、衛星以及地面接收設備等。

台捷(克)經濟合作會議自開辦至今逾二十幾年來，歷屆互動深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與，為雙邊業界之重要交流平台，而今年加開太空研討會，聚焦太空專業議題，期望建立產業合作關係，如台灣可成為衛星零組件、地面接收設備的重要研發製造中心。

周三研討會因疫情影響未能以實體進行，但透過線上會議，打破疫情與時空限制，促進台、捷雙方太空業專家交流，增進雙方太空產業合作機會。

會議由交大國際產學聯盟吳傳禎執行長與捷克太空產業聯盟會長Mr. Petr Bares共同主持，捷克經濟文化辦事處駐台代表Mr. Patrick Rumlar、捷克交通部太空智慧交通及創新司司長Mr. Vaclav Kobera、科技部國家實驗研究院葉文冠副院長均擔任致詞嘉賓。

台灣方面重量級講者包括有國家實驗研究院國家太空中心林俊良主任、芳興科技股份有限公司郭芳誠經理、張量科技股份有限公司顏伯勳執行長、臺灣天氣風險公司彭啟明總經理。雙方針對「太空領域發展概況」、「通訊/觀測衛星」、「航太光學儀器」、「太空新創運用」等議題進行深度研討，盼協助臺捷雙方廠商探尋未來合作契機。台捷克雙方現場與會貴賓約90人，雙方交流互動熱絡。