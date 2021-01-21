Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

拜登宣誓就任美國總統 台灣駐美代表1979年來首度正式獲邀參與

  114
By  台灣英文新聞－編輯
2021/01/21 00:01
（美聯社圖片）

（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國第46位總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國時間中午11:30正式宣誓就職，今年因美國武漢肺炎疫情嚴重，加上事前政府掌握情資川普鐵粉恐發動大規模抗爭干擾典禮進行，就職典禮會場管制封路，不開放一般民眾參加，不過台灣駐美代表蕭美琴有獲邀出席就職典禮，意義非凡。

拜登在當地時間20日中午於國會山莊正式宣誓就任美國總統，儀式由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持，拜登高喊「民主獲勝」，同時呼籲團結克服眼前挑戰。美國知名流行女歌手Lady Gaga引領高唱美國國歌，珍妮佛羅培茲亦參與歌唱演出。

此前四個小時，總統川普正式卸任離開白宮，刻意閃避拜登的就職典禮。川普在安德魯聯合基地舉行的歡送儀式表示，「將以某種形式重返」，並指過去執政四年是他畢生的榮耀。宣誓典禮進行當下，川普和前第一夫人梅蘭妮已飛抵佛羅里達州。

拜登下午將前往阿靈頓國家公墓（ArlingtonNational Cemetery）向美國陣亡將士致敬，隨後將正式前往白宮。

值得一提的是，台灣駐美代表蕭美琴今年正式獲邀出席，知情人士表示，此舉具有重要突破意義，為1979年以來，台灣第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請。

中央社引用知情人士說法報導，自台美斷交後，台灣未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮。今年在蕭美琴及駐美代表處人員的努力下，蕭美琴首次獲得主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，並「比照」其他國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加。蕭美琴已代表我國政府參與新任總統拜登的就職典禮。

拜登宣誓就任美國總統 台灣駐美代表1979年來首度正式獲邀參與
台灣駐美代表蕭美琴在就職典禮會場（中央社圖片）。

拜登
川普

相關新聞

憂內神通外鬼滋事 美國FBI全面清查可疑國民兵
憂內神通外鬼滋事 美國FBI全面清查可疑國民兵
2021/01/18 12:13
金正恩北韓夜間大閱兵 稱將壯大核武以對抗美國制裁
金正恩北韓夜間大閱兵 稱將壯大核武以對抗美國制裁
2021/01/15 17:55
川普離任前夕再補刀　小米、中海油等10中國企業列黑名單
川普離任前夕再補刀　小米、中海油等10中國企業列黑名單
2021/01/15 10:55
美總統就職日前動亂機率高　Airbnb全面取消華盛頓特區訂房
美總統就職日前動亂機率高　Airbnb全面取消華盛頓特區訂房
2021/01/14 14:22
川普成美國史上2度遭彈劾總統　10共和黨籍聯邦眾議員倒戈
川普成美國史上2度遭彈劾總統　10共和黨籍聯邦眾議員倒戈
2021/01/14 10:35

更新時間 : 2021-01-21 02:14 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果
最新!【武漢肺炎出現空號】台灣確診個案530江蘇台商被冤枉了、檢體與案536錯置　檢驗網將設進一步防錯機制
最新!【武漢肺炎出現空號】台灣確診個案530江蘇台商被冤枉了、檢體與案536錯置　檢驗網將設進一步防錯機制