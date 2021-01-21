拜登宣誓就任美國總統 台灣駐美代表1979年來首度正式獲邀參與

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國第46位總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國時間中午11:30正式宣誓就職，今年因美國武漢肺炎疫情嚴重，加上事前政府掌握情資川普鐵粉恐發動大規模抗爭干擾典禮進行，就職典禮會場管制封路，不開放一般民眾參加，不過台灣駐美代表蕭美琴有獲邀出席就職典禮，意義非凡。

拜登在當地時間20日中午於國會山莊正式宣誓就任美國總統，儀式由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持，拜登高喊「民主獲勝」，同時呼籲團結克服眼前挑戰。美國知名流行女歌手Lady Gaga引領高唱美國國歌，珍妮佛羅培茲亦參與歌唱演出。

此前四個小時，總統川普正式卸任離開白宮，刻意閃避拜登的就職典禮。川普在安德魯聯合基地舉行的歡送儀式表示，「將以某種形式重返」，並指過去執政四年是他畢生的榮耀。宣誓典禮進行當下，川普和前第一夫人梅蘭妮已飛抵佛羅里達州。

拜登下午將前往阿靈頓國家公墓（ArlingtonNational Cemetery）向美國陣亡將士致敬，隨後將正式前往白宮。

值得一提的是，台灣駐美代表蕭美琴今年正式獲邀出席，知情人士表示，此舉具有重要突破意義，為1979年以來，台灣第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請。

中央社引用知情人士說法報導，自台美斷交後，台灣未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮。今年在蕭美琴及駐美代表處人員的努力下，蕭美琴首次獲得主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，並「比照」其他國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加。蕭美琴已代表我國政府參與新任總統拜登的就職典禮。



台灣駐美代表蕭美琴在就職典禮會場（中央社圖片）。