泡菜言論遭批辱華　南韓吃播主：寧願不在中國活動

韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。... 韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。(圖擷取自Hamzy Youtube)

以吃播聞名的韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。

據香港01、鳳凰網、搜狐網報導，中國網友近日指控，Hamzy多次在社群平台對批評中國、不尊重中國飲食文化及辱罵中國網友的言論按讚，Hamzy也因此被合作的中國經紀公司要求開直播道歉，之後遭單方面解約。

Hamzy於20日天中央社訪問表示，她完全可以理解中國網友因翻譯問題認為她按讚辱罵中國人言論而生氣，「若有在韓活動的中國人在中國按讚被誤會為辱罵韓國人的言論，韓國人也會生氣」，因此道歉也是應該的。

不諳中文的Hamzy原本希望可以拍好影片配上字幕詳細解釋，但公司認為必須迅速處理而要求她開直播道歉，不料卻引發更大爭議。

從影片中可以看到，Hamzy以韓文說明自己認為網友留言都是一種支持，平常包括批評她的惡意言論也會按讚，對於沒有細看內容而按讚具爭議留言感到相當抱歉。

但因爭議留言內容包括「中國那些傢伙現在又說包飯是他們的傳統文化」，Hamzy道歉也遭韓國網友批評「叛國」，對此，她說明自己認為泡菜跟包飯都是韓國飲食文化，並非為此道歉，再次點燃中國網友怒火，指她為雙面人。

Hamzy表示，事件發生後，有網友在她的YouTube頻道留言，告訴她許多中國網友都在說她幾個月前上傳的麻婆豆腐吃播影片介紹中帶有#koreanfood的標示，她查證屬實後修正為#chinesefood，並為此道歉。

但她也指出，就算將麻婆豆腐標上#koreanfood標籤，也不會有人因此就認為麻婆豆腐是韓國料理，「就像沒有人會認為泡菜是中國料理一樣」，認為這次爭議純粹只是在傷害雙方人民的感情。

Hamzy也在YouTube頻道發文表示，她的確應該為自己的頻道上發生這樣的事情道歉，但若為了在中國活動就必須說泡菜是中國料理的話，「我就不會進行中國活動」，「就像中國人不必為了在韓國活動而說中國料理是韓國料理一樣，我認為中國的各位也能理解」。

Hamzy強調，她完全不討厭中國，也無意辱罵中國人，先前配合中國經紀公司進行的活動也很開心，對於事情會發展至此相當遺憾。

Hamzy的微博官方帳號貼文已幾乎全部刪除，僅剩下16日張貼的道歉文及道歉直播影片，據韓聯社報導，中國影音網站嗶哩嗶哩也已刪除所有Hamzy相關影片。