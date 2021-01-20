Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

泡菜言論遭批辱華　南韓吃播主：寧願不在中國活動

以吃播聞名的韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。

By  中央社
2021/01/20 20:59
韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。...

韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。...

以吃播聞名的韓國網紅Hamzy因按讚含有可能遭誤解為貶低中國人詞語的留言遭批辱華，她公開澄清絕非厭惡中國，但若要說泡菜是中國的，她將不再進行中國活動。

據香港01、鳳凰網、搜狐網報導，中國網友近日指控，Hamzy多次在社群平台對批評中國、不尊重中國飲食文化及辱罵中國網友的言論按讚，Hamzy也因此被合作的中國經紀公司要求開直播道歉，之後遭單方面解約。

Hamzy於20日天中央社訪問表示，她完全可以理解中國網友因翻譯問題認為她按讚辱罵中國人言論而生氣，「若有在韓活動的中國人在中國按讚被誤會為辱罵韓國人的言論，韓國人也會生氣」，因此道歉也是應該的。

不諳中文的Hamzy原本希望可以拍好影片配上字幕詳細解釋，但公司認為必須迅速處理而要求她開直播道歉，不料卻引發更大爭議。

從影片中可以看到，Hamzy以韓文說明自己認為網友留言都是一種支持，平常包括批評她的惡意言論也會按讚，對於沒有細看內容而按讚具爭議留言感到相當抱歉。

但因爭議留言內容包括「中國那些傢伙現在又說包飯是他們的傳統文化」，Hamzy道歉也遭韓國網友批評「叛國」，對此，她說明自己認為泡菜跟包飯都是韓國飲食文化，並非為此道歉，再次點燃中國網友怒火，指她為雙面人。

Hamzy表示，事件發生後，有網友在她的YouTube頻道留言，告訴她許多中國網友都在說她幾個月前上傳的麻婆豆腐吃播影片介紹中帶有#koreanfood的標示，她查證屬實後修正為#chinesefood，並為此道歉。

但她也指出，就算將麻婆豆腐標上#koreanfood標籤，也不會有人因此就認為麻婆豆腐是韓國料理，「就像沒有人會認為泡菜是中國料理一樣」，認為這次爭議純粹只是在傷害雙方人民的感情。

Hamzy也在YouTube頻道發文表示，她的確應該為自己的頻道上發生這樣的事情道歉，但若為了在中國活動就必須說泡菜是中國料理的話，「我就不會進行中國活動」，「就像中國人不必為了在韓國活動而說中國料理是韓國料理一樣，我認為中國的各位也能理解」。

Hamzy強調，她完全不討厭中國，也無意辱罵中國人，先前配合中國經紀公司進行的活動也很開心，對於事情會發展至此相當遺憾。

Hamzy的微博官方帳號貼文已幾乎全部刪除，僅剩下16日張貼的道歉文及道歉直播影片，據韓聯社報導，中國影音網站嗶哩嗶哩也已刪除所有Hamzy相關影片。

南韓
泡菜
吃播
Hamzy

相關新聞

蘋果將推出自駕電動車！ 傳可能與南韓HYUNDAI汽車合作
蘋果將推出自駕電動車！ 傳可能與南韓HYUNDAI汽車合作
2021/01/11 17:36
金正恩首度出任北韓勞動黨總書記　胞妹金與正卻從政治局除名
金正恩首度出任北韓勞動黨總書記　胞妹金與正卻從政治局除名
2021/01/11 11:53
快訊！28日南韓出現首批3例英國變種病毒
快訊！28日南韓出現首批3例英國變種病毒
2020/12/28 11:15
俄國、中國聯合軍事演訓 日韓戰機緊急升空【影】
俄國、中國聯合軍事演訓 日韓戰機緊急升空【影】
2020/12/23 10:08
愛女在韓國遭酒駕司機撞死　台灣嘉義醫師向青瓦台請願•20萬連署5天達標
愛女在韓國遭酒駕司機撞死　台灣嘉義醫師向青瓦台請願•20萬連署5天達標
2020/11/29 13:57

更新時間 : 2021-01-20 21:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果