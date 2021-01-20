街頭藝人新制上路下月召開說明會 3月北北基同步上線

新北市攜手臺北市、基隆市共同推動街頭藝人登記制即將上路，未來凡民眾具備才華、技藝及表演熱忱者，可於本市街頭藝人網站線上申請登記為本市街頭藝人，預計今年3月1日將於北北基同步上線實施。

考量歐美等國際街頭表演多為尊重個人藝術自由與藝術喜好，民眾於公共空間藝文展演已為常態，本市擴大區域合作，共同迎接全新街頭藝人登記制度。歷經近一年的籌備規劃，與各界熱愛街頭藝術的夥伴密切討論，同時與開放展演空間持續對話，廣納各界的關懷與建議，也促成相關法規及配套措施都在近期陸續完成。未來民眾只要年滿16歲，具有藝術才華、具備專長技藝及表演熱忱，即可至線上登記成為街頭藝人，類別分為表演藝術類、視覺藝術類及工藝藝術類，登記費用為新臺幣200元，持身心障礙及低收入戶證明者免費，有效期為2年。完成登記程序及繳納費用後，將透過線上核發街頭藝人登記證，民眾即可持登記證至相關開放展演的公共空間申請演出。

除線上登記提升便利性外，北北基共同生活圈也落實在街頭藝人制度上，不僅街頭藝人登記申請資格、條件及效期一致，民眾只要就近於北北基任擇一地辦理登記申請，即可至三市所有開放展演空間申請演出。透過整合三市街頭藝術資源，增加街頭藝人的演出場地選擇及豐富性與便利性。

本市致力打造戶外公共空間街頭藝術素質並增加藝術多元性，使音樂、舞蹈、美術、技藝跨領域融合；並透過街頭藝術傳遞不同國家的文化交流，繼續成為具有國際視野的都市。此外本市亦持續辦理年度街頭藝人增能輔導、研習會等培力活動，期為本市注入豐富多元的文化色彩，使藝術更貼近民眾日常生活，打造街頭藝術成為城市美學的重要一環。

為使有志成為街頭藝人的民眾更加了解登記制運作，本局預定於本年度2月9日上午假新北市政府行政大樓507會議室舉辦街頭藝人登記制說明會，會上亦邀請臺北市政府文化局、基隆市文化局共同與會說明，會上將說明相關法規、介紹登記系統及提出場地配套措施等。活動將採線上報名，相關資訊請參考新北市文化局官方網站及「新北市文化局」粉絲專頁，邀請關心街頭藝人的朋友一同來參與。