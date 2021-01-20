最高殊榮藝術教育貢獻獎 新北獲獎數全國第一

新北市榮獲6項教育部藝術教育貢獻獎， 獲獎數全國第一！今(20) 日各得獎學校及個人在市政會議獻獎分享喜悅， 侯友宜市長肯定獲獎學校、校長及老師在藝術教育深耕的楷模， 期許未來更多教育人員一同為藝術教育努力。

教育部藝術教育貢獻獎為全國藝術教育最高殊榮獎項， 新北市新店高中、新莊國中、 五華國小及仁愛國小4校榮獲績優學校獎， 另鶯歌工商孔令文校長榮獲活動奉獻獎、 清水高中尤曉晴老師榮獲教學傑出獎， 全國僅有21校獲績優學校獎，另活動奉獻獎僅選出6人、 教學傑出獎僅選出5人，可見新北市學校及個人獲得高度肯定！

桃子腳國中小以清水模結合綠建築設計、開放式校園、 跨領域整合及創新課程等，讓生態校園成為涵養孩子美學素養的沃土 。去年(109)畢業的學生陳冠妤，右手因病失去功能，在「 探索植物染課程」中挑戰單手綁布，完成絢爛紋樣作品，另以半年時 間，在「家鄉茶園踏查課程」細細刻畫「茶園」， 在藝術舞台展現自信，也因努力榮獲總統教育獎； 新莊國中結合在地文化，與享譽國際的「新莊响仁和鐘鼓廠」合作， 創立「新中鼓藝醒獅團」，學生在練習中經歷雙手長水泡、 破掉至長繭，但在學習打鼓搭配肢體動作中， 感受到傳統藝術的美及對藝術表演的熱情； 仁愛國小深耕學生集體藝術創作，融入教學設計，打造主題性「 畢業生留校藝術創作」，讓校園公共藝術成為畢業生情感記憶之一； 新店高中則積極與國外學校交流，提升孩子國際視野與競爭力， 迄今13度登上國家音樂廳，展演6部歌劇。

獲得活動奉獻獎的鶯歌工商孔令文校長， 整合產官學研藝術及文創資源，首創新北市創意設計學院， 將師徒制個別教學導入設計群科，傳承傳統工藝與職人精神。 孔校長說，希望能幫助有藝術創意設計潛能、技藝性向的孩子們， 挖掘其優勢、扎根藝術技藝，在生涯中找到適才適所「新藝徑」。 獲得教學傑出獎的清水高中尤曉晴老師， 任職舞蹈班20多年指導的一位學生， 如今與老師一樣站在舞蹈教育崗位， 回憶年少時老師對他嚴格的教導與無私的陪伴， 深刻感受課堂不經意處，也能影響與啟發他人生命。曉晴老師說， 舞蹈是熱愛、更是信仰，未來仍朝著光，帶著曾有的力量持續前進！

教育局張明文局長表示，藝術能帶給人身心靈沉澱與生命力量， 新北市長年推動藝術教育，推動各項藝術課程及活動， 撒下藝術種子，讓孩子學習以美學視野思索世界； 未來將持續於教學課程與跨領域合作中尋求創新與突破， 為擴展孩子美感學習共同努力，讓新北成為更美好的城市。