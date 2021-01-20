台灣疫情緊張！台北國際書展實體取消　線上書展&出版專業論壇持續舉辦

文化部20日宣布忍痛取消2021台北國際書展實體部分，但線上書展及出版專業論壇將維持不變。(圖/書展臉書) 文化部20日宣布忍痛取消2021台北國際書展實體部分，但線上書展及出版專業論壇將維持不變。(圖/書展臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 文化部20日宣布忍痛取消2021台北國際書展實體部分，但線上書展及出版專業論壇將維持不變。

因應國內疫情變化，中央流行疫情指揮中心昨（19）日建議，集會活動主辦單位應妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度。

文化部在與台北書展基金會經過充分研商、討論後，今（20）日忍痛宣布，2021台北國際書展線上書展及出版專業論壇將「持續辦理」，但已取消原將於1月26日至31日台北世貿中心舉行的實體書展。

書展基金會表示，書展基金會及所有的出版社都已投入許多資源籌辦書展，同時也規劃相當嚴謹的防疫措施，在國際疫情嚴峻的此時，若能舉辦全球第一的書展，將證明台灣是世界的防疫典範，也是台灣無比的榮耀，因此，書展基金會期盼繼續辦理。

但針對國內近期疫情變化，文化部表示，經審慎風險評估後，文化部與書展基金會雖已訂定嚴謹防疫計畫，包含實施容留、實聯制、落實全程佩戴口罩、加強消毒、減少互動展示等措施，但考量參展人數過多且展覽會場過大，參展人員於展位間流動位置無法固定，確實難以確保參觀者之間的距離、於場內的足跡，以及停留時間等因素。

因此，文化部在與書展基金會經過密切及充分的研商後，文化部雖然明白書展基金會的立場與準備，仍決定2021台北國際實體書展「停辦」，線上書展及出版專業論壇「持續辦理」。

文化部說明，文化部將與台北書展基金會組成專案小組，保障所有民眾及參展單位權益，包含預購門票的全額退票，以及參展廠商展位費退費、籌辦費補償等，將於3日內公告相關辦法。文化部強調，將與所有出版業者攜手，持續規劃各項閱讀推廣方案，維持台灣閱讀能量。