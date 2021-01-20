殺雞儆猴 泰國女子侮辱泰王遭重判43年

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）泰國這大半年來飽受學運浪潮與憲改示威衝擊，對至高無上的王權構成史無前例的威脅。然而，改革尚未成功，一名女子卻因侮辱王室而被判高達43年的重刑。分析家指，這是要做給民運份子看，以收殺雞儆猴之效。

CNN報導，65歲的女子安昌（Anchan Preelert）於2014至2015年間，在YouTube與臉書上分享影片，內容被指有辱王室。曼谷檢方依據冒犯王室法（lese majeste laws）將之起訴，林林總總共29條罪名，一條判3年，共87年有期徒刑。由於她坦承犯行，刑期減半，但43年的牢獄之災也堪稱泰國史上之最。

泰國王權之崇高是世界出了名，去年的民主改革抗議活動，有很大部分即是欲削減王權。這波反政府示威，訴求包括憲改、總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台，泰王權力限縮、強化泰王遭究責機制與王室財務透明化管理。

原本在泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）要求下，泰國已將此法束之高閣兩年多，但長達數月的民運，顯然已撼動了君權，決定再祭出鐵腕。光是去年11月24日至12月31日，就有38人因冒犯王室罪名吃上官司，連學生都不放過。

自帕拉育透過軍事政變奪權以來，即實施戒嚴，以煽動分裂與冒犯君主等罪名逮捕多名異議份子。安昌獲罪一事，顯示泰國言論自由再遭侵蝕，對國內5千萬名網民可謂殺一儆百之舉。

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