Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

彭文正提告確認蔡總統學歷案 二審廢棄發回

By  中央社
2021/01/20 17:52
媒體人彭文正

媒體人彭文正 (來源 中央社)

學者彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審敗訴，彭提上訴，二審高院今天開庭後認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理。

也是媒體人的彭文正、教授林環牆民國108年10月18日在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。彭文正另對蔡總統提起「確認博士論文不存在之訴」，案件由台北地方法院審理。

北院去年1月15日公布新聞資料指出，彭文正提告表示，論文應不存在，也就是蔡總統未合格地提交博士論文，並無取得博士學位；他本於確信而批評蔡總統事後所提出的論文及學位證書是造假，非惡意中傷或造謠，因此提起本件「確認博士論文不存在之訴」。

北院審理後認定，依彭文正的起訴狀記載，是就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，與民事訴訟法第247條第1項規定，應以法律關係提起確認之訴的要件，明顯不符。

北院指出，彭文正並未具體指明論文存否，且論文的存否或蔡總統是否具有博士學位，均屬單純事實問題，並非法律關係，不得作為確認之訴的標的，判決駁回訴訟，判彭文正敗訴。

彭文正不服，提起上訴並主張，他因批評蔡總統論文事件而挨告涉妨害名譽，請求二審台灣高等法院應廢棄原判決，改判確認蔡總統西元1984年版英國政經學院（LSE）博士論文不存在，或發回原審。

二審合議庭今天開庭後認定，原審訴訟程序有重大瑕疵，為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回台北地院更為審理。可上訴。

更新時間 : 2021-01-20 21:42 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
【更新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　台灣指揮中心: 遭D614G變異病毒株侵襲•發病快
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
確診者足跡更新【部桃醫院全面清空 群聚共10人】20日再增案839祖母確診
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
【新冠肺炎疫苗】台灣已購2000萬劑 最快110年3月供貨
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
台中捷運完成首列電聯車軸心更新 14日首發上線測試
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果
有色口罩恐含致癌染劑?　台灣衛福部與經濟部公布檢驗結果