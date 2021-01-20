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醫院防疫升級 指揮中心：即日起每日訪客限1探視時段

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/20 14:55
截圖自中央流行疫情指揮中心1/20直播記者會。

截圖自中央流行疫情指揮中心1/20直播記者會。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日宣布，因應衛生福利部桃園醫院發生武漢肺炎（COVID-19）群聚，即日起強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客可探視時段從2時段減少為1個時段，陪病者限1人。

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相關說明如下：

  1. 訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，進行體溫量測等健康監測，並落實手部衛生。
  2. 訪客探視(病)由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。
  3. 住院病人之陪病者(含照顧服務員)以1名為原則。
  4. 住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，落實詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料。
  5. 居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病。
  6. 居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院探病。但居家隔離/檢疫第1天(含)以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可依「開放民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」採檢陰性後探病。
  7. 醫療機構工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。

指揮中心籲請民眾儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

有關「醫療機構因應COVID-19(武漢肺炎)陪病及探病管理原則」已公布於疾病管制署全球資訊網「嚴重特殊傳染性肺炎專區/醫療照護機構感染管制相關指引」項下，提供各界瀏覽參考。

另為因應COVID-19疫情發展，衛生福利部將適時考量醫院量能，調整醫院評鑑辦理方式，並於適當時間公布，以降低醫院不必要的負擔；並籲請醫院全力防疫，停止不必要的預評和演練，且應避免一群人跨樓層隨意出入。

中央流行疫情指揮中心
新冠肺炎
武漢肺炎

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