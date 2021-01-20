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川普拒參加拜登就任典禮 自辦小型「卸任趴」恐無共和黨人參與？

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/20 14:46
美國離任總統川普（圖／美聯社）

美國離任總統川普（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）今（20）日就是美國總統當選人拜登正式就職的日子，這也代表著川普將同時卸任進行政權交接。然而，由於到現在還是不承認敗選結果，川普並沒有打算依循傳統參加拜登的就職典禮，而是在發表了卸任演講後，就飛往佛羅里達州舉辦「自己的卸任典禮」。

川普在短短20分鐘的卸任演說中表示，他做了四年前選民投他擔任總統時所承諾要做的事，而且還做了更多。他並宣稱，在任內打造出全球有史以來最偉大的經濟體。演講完後，川普在華盛頓時間的週三上午飛往佛羅里達，邀請賓客自己辦卸任典禮。

根據往例，卸任總統與其夫人會與新任總統與其夫人在白宮會面，並一同參與交接典禮，不過川普有自己的想法，《商業內幕》（Business Insider）報導指出，川普希望舉辦一個帶有軍事風格的卸任典禮，除了廣發邀請函並允許每名賓客自帶五名親朋好友參加外，還可能會有樂團和飛機編隊飛行的表演。《美聯社》則說，川普還想知道是否能替自己放21響禮砲慶祝。

然而，卸任時支持度創下美國歷任總統新低，支持度僅剩34%的川普，同時也失去了共和黨內的支持。副總統潘斯（Mike Pence）、參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與前白宮幕僚長凱利（John Kelly）都已表態不會出席川普的卸任典禮，麥康諾還曾在國會暴動後直指，進入國會山莊的暴民是總統和其他有力人士所煽動。

《華爾街日報》得到的消息顯示，或許是因為完全失去了共和黨支持，川普很有可能會在卸任後自組「愛國者黨」（Patriot Party）。然而，自從1968年極右派保守主義州長華萊士（George Wallace）成功靠著美國獨立黨提名獲得五州選票後，就再也沒有出現獨立小黨在聯邦規模大選中獲勝的意外。川普如果自組新黨，是否能藉此捲土重來，仍是個未知數。

更新時間 : 2021-01-20 16:23 GMT+08:00

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