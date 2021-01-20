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寶寶遺傳基因缺陷重症　面對晚婚晚育時代　醫：胚胎基因檢查是關鍵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/20 13:51
僅為示意圖／Getty Images

僅為示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）內政部最新資料顯示，台灣2020年首度出現人口負成長，且不僅出生率急速下降，同時，高齡懷孕有持續上升趨勢，是15年前的3.5倍；而高齡導致自然懷孕更加困難，經由人工生殖出生的試管嬰兒數也已破萬，且不斷快速增長中。

TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長 何彦秉分析，35歲以上生產，胎兒罹患唐氏症比例就已上升，更何況現今社會更高齡懷孕的婦女比比皆是，因「染色體套數異常」不利著床、初期容易流產，困難度大提升；若胎兒有「遺傳基因缺陷」，恐至懷孕中期羊膜穿刺才確診為重症，得被迫終止妊娠，流失好不容易的受孕機會。

何彦秉醫師進一步提醒，由於「高齡趨勢持續上升」、「懷孕就像在搶時間」，備孕夫妻不只應有全面的孕前健康檢查，更該積極了解自身基因，但一般人對於「基因缺陷」較無預防的觀念。

臨床上有太多案例，由於夫妻並不清楚雙方都有隱性遺傳性疾病基因，直到懷第一胎透過檢查才發現胎兒有嚴重基因缺陷，被迫終止妊娠，第二胎才來尋求生殖醫學專業醫師協助，這時年齡或身體狀況已經失去不少「黃金月」面臨更加困難的求子路。

他補充，像遺傳性疾病-地中海型貧血在台灣有高達6-7%的盛行率，卻往往到懷孕之後產檢抽血時，才發現自己及另一半都有遺傳基因、甚至同為甲型或同為乙型；導致胎兒有1/4的機會遺傳重度地中海型貧血，因必須終身輸血，並有骨頭畸形、成長遲緩，甚至是心臟衰竭、肝硬化、糖尿病、脾臟腫大等併發症。

何彦秉醫師表示，晚婚晚育是社會的新常態，高齡求孕族群在第二胎才開始防範基因缺陷太慢，應在第一胎就做好萬全準備。育齡族群務必思考如何在最短時間內，一次懷孕就成功生產。萬一生下罕病重症兒女，對孩子與父母都是一生苦痛與折磨；在人工生殖族群持續成長之下，生殖醫學提供管道讓夫妻有權利初步排除部分的遺傳性健康問題，已成為產檢之前的重要防線。

不孕
胚胎基因檢查
人工生殖
試管嬰兒

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