吳釗燮率台灣旅行業者赴帛琉　踩點勘察安全旅行圈可行性

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部長吳釗燮今（20）日啟程前往太平洋友邦帛琉，除將出席友邦新任總統的就職典禮外，吳釗燮此次還率領國內旅遊業者一同赴帛琉小島踩線，做為未來兩國實施台帛安全旅行圈的參考。

外交部今日發布新聞稿表示，吳釗燮以總統特使身分在上午啟程前往帛琉訪問，他將在當地時間20日晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.），當日晚上則款宴雷蒙傑索伉儷與候任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷，以及其他帛琉的政要與傳統領袖。



吳釗燮將於21日上午出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，隨後晉見惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）。

此外，為回應惠恕仁倡議的台帛安全旅行圈（travel bubble），外交部此次透過交通部觀光局協助，邀請我國旅遊業者隨團前往帛琉勘察，並將在帛琉政府的協助下前往熱門景點洛克群島（Rock Islands）等地踩線，評估未來實施台帛安全旅行圈、開放兩國觀光旅遊的可能性。

吳釗燮還將在21日赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席由台灣援建的社區中心的落成剪綵儀式。