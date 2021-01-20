【不斷更新】本土疫情升溫　台灣燈會、書展、鹽水蜂炮等活動停辦或延期

2021-01-20 15:37更新

2021-01-20 10:20首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛生福利部桃園醫院感染擴大，本土疫情恐有蔓延趨勢，中央流行疫情指揮中心19日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此，指揮中心提醒集會活動之主辦單位，若活動無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。因應指揮中心建議，全台許多大型活動陸續宣布取消或延期，詳情如下：

本土疫情升溫 大型活動無完整風險評估 陳時中強烈建議取消或延辦

【衛福部桃園醫院群聚共9人】染疫外籍看護感染源不明 染疫家人在桃捷摩斯工作 染疫護理師曾到桃園南門市場

台灣燈會：取消

考量燈會屬於開放型空間，難以執行人流管制、實名制等防疫措施，行政院19日宣布停辦2021年台灣燈會。

桃園燈會：取消

桃園市長鄭文燦19日指出，有鑑於此次醫院感染事件累積確診人數共9位，其中3位為社區感染案例，活動足跡多為桃園市境內，市府除了提高社區防疫等級外，市府新春團拜活動，涵蓋走春、發福袋、桃園燈會等大型群聚活動皆停止，，希望阻絕疫情傳播。

台北燈節：延後

迪化街年貨大街：取消

台北市長柯文哲20日上午10點宣布，原訂1月28日登場的迪化街年貨大街取消，不過線上活動持續推動；2月26日啟動的台北燈節延後舉辦。

新北燈會：停辦

平溪天燈：延後

因應本土確診案例持續增加，新北市長侯友宜19日宣布，「2021新北燈會」停辦，原訂過年期間舉辦的「平溪天燈節」延後辦理，視疫情狀況滾動調整評估。

新冠肺炎疫情升溫 侯友宜宣布2021新北燈會停辦 平溪天燈節延辦

中台灣元宵燈會、台中東勢新丁粄節、天津、一中、逢甲商圈年貨大街：取消

台中市長盧秀燕19日宣布召開緊急內部會議後並宣布，為配合中央流行疫情指揮中心指導原則，原訂2月20日至28日在水湳中央公園舉辦的2021中台灣元宵燈會、原訂2月26、27日舉行2021台中東勢新丁粄節，以及春節發放小紅包行程全部取消，至於小紅包發放方式及時程將再另行公布。

盧秀燕表示，雖然元宵燈會不舉辦，但小提燈已製作中，仍會發放。

防疫優先避免群聚 台中多項活動取消延期

高雄燈會、新春發福袋：取消

高雄市長陳其邁19日表示，2021高雄燈會、新春發福袋、市府尾牙等市府主辦1,000人規模以上的大型集會或群聚活動一律取消，另考量接觸傳染及飛沫傳染可能，商圈、市集也禁止試吃、試用，避免疫情擴大風險。

因應疫情升級 陳其邁宣布五項措施並強化防疫作為

基隆七堵煙火嘉年華：取消

新冠肺炎疫情持續延燒，市長林右昌今(19)日宣布，經過市府相關單位與地方人士討論之後，決定今年的七堵煙火嘉年華活動將停辦一次。

台北國際書展（實體）：取消

去年已因疫情喊卡的台北國際書展，今年又遭腰斬。文化部20日宣布，2021台北國際書展線上書展及出版專業論壇「持續辦理」，實體書展「停辦」。

台北國際動漫節：如期舉行

第九屆台北國際動漫節，於2月4日至2月8日在世貿一館將照常舉行。但主辦單位提醒，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加本活動。

台北國際電玩展：如期舉行

台北國際電玩展於1月28日至1月31日在台北南港展覽館一館4樓照常舉行。​​​​主辦單位表示，現場將採實聯制入場，並呼籲民眾務必配戴口罩、量測體溫與消毒，保持社交距離，並排隊入場。

鎮瀾宮除夕搶頭香：取消

大甲鎮瀾宮20日表示，除夕跟大年初一交接的開廟門儀式，是廟宇百來年固定的傳統，不會取消。但是針對目前的疫情狀況，我們決議取消搶頭香的活動。

另外，鎮瀾宮提醒即日起，進廟實施單一出入口管制，請民眾務必配戴口罩、量測體溫與消毒，如有發燒或身體不適，請在家休息。

紫南宮發錢母：取消

南投竹山紫南宮表示，取消春節正月初一發送錢母活動，「待中央說可辦後才舉辦」。

10年來首次 南投紫南宮初一不發錢母了

台南鹽水蜂炮、月津港燈節：取消

台南市長黃偉哲19日晚間表示，鹽水蜂炮、月津港燈節及春節期間大型活動取消辦理，若疫情有所趨緩再行考量。

渣打台北公益馬拉松：取消

渣打台北公益馬拉松主辦單位透過臉書發聲明表示，鑑於嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情快速升溫，主辦單位決定配合中央流行疫情指揮中心防疫，取消原定本週（24）日舉辦之2021渣打臺北公益馬拉松。主辦單位將退還全額報名費，詳細作業辦法將再透過官網公告並以電子郵件通知跑者。

台東元宵炮炸寒單、陣頭遶境：如期舉行

台東元宵重頭戲炮炸寒單（邯鄲）和陣頭繞境，目前維持如期舉行，不過因配合防疫，陣頭遶境採實名制，報名時必須要交隊員名冊，主辦單位天后宮也會成立防疫小組。

宜蘭草湖玉尊宮平安粥發放活動：取消

草湖玉尊宮於臉書上發聲明表示，為配合政府防疫政策，維護信眾健康，今年年初一至初九的平安粥發放活動取消。