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世衛召開執委會　美國挺台灣參與

美國衛生部官員表示，台灣在全球防疫作為上一定可以做出重要的貢獻

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/20 10:10
格里格斯比（翻攝自WHO 視訊會議）

格里格斯比（翻攝自WHO 視訊會議）

（台灣英文新聞／國際組　台北報導）世界衛生組織現正舉行為期逾一週的執行委員會會議，今年因應疫情以全視訊的方式舉行，向來支持台灣參與國際組織的美國在昨日議程發言時，再度呼籲世衛組織納入台灣，並稱台灣對於對抗疫情「可以做出重要貢獻」。

美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garret Grigsby）在週二（19）的議程中表示，「當我們一起合作，並且採納各方經驗及教訓來對抗疫情、重建經濟，我們就可以發揮更高的效率。有鑑於此，美國要強調台灣的重要性，如果台灣能夠以觀察員的身分完整參與WHO 的技術性工作，對於相關的討論與應處新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）相關的工作，一定可以做出重要的貢獻。」

儘管美國在去年因世衛組織（WHO）改革不利宣布將退出，但即將於週四（21，台北時間）就任的新任總統拜登（Joe Biden）在競選期間便表示，若他當選總統，第一件事就是讓美國重返世衛。

世衛組織第148屆執行委員會（EB）在1月18日至26日以全視訊會議方式舉行，外交部今年沒有提案，外交部發言人歐江安日前表示，「為避免干擾對會中專業議題的討論，以及我WHO 推案遭泛政治化的誤解，我方經審慎評估後決定不在討論技術性議題的EB 提案」。

武漢肺炎仍肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，截至週三全世界已有超過9,600萬人染疫，也因此本屆執行委員會會議各國公衛部門仍高度聚焦於疫情檢討、防疫、疫苗分配等專業議題。

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