〈時評〉一張充滿預言的歷史性照片

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），1月14日以視訊和台灣總統蔡英文對話，其間提及隨身一直帶著去年9月出自挺台入聯團體Keep Taiwan Free同時也象徵台灣的小黑熊布偶，15日駐紐約辦事處便貼出一張克拉夫特攜帶小黑熊布偶進入聯合國總部的照片。引發中國外交部例行記者會上發言人暴怒，她並惡意歪曲事實，指控克拉夫特是「濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，擺拍了這段影片。」並説「只有你想不到，沒有他做不來」，一幅氣極敗壞。

Kelly Craft大使穿著海軍藍大衣的背影優雅，右手黑色提包裡小黑熊只有露出半個頭，看得出這一切都是她平常心，沒有刻意造作的生活照片。

北京共產政權的發言人，每日都在想如何濫用權力如何擺拍，滿腦子壞點子，看什麼都在反射自己的邪惡心念。無形中，她説出自己每天最不堪的醜態。

這些每天造業，沒有文化內涵的共產黨，已經沒有能力欣賞文明人的美學及表達。很多中共官員即使穿上世界名牌衣服，因為人心太惡，還是土里土氣的暴發戶模樣，根本問題是這些人不但是「文化的文盲」，更是「文明的文盲」。

同時出現在新聞中，有兩張照片，互相比一比，任何人都看出來哪一張美，哪一張醜。

中共的喉舌倒是説了一句有意思的話，「只有你想不到，沒有他做不來」。這是真的。民主自由所呈現的人文素養美學，當然是這些全身上下皆暴力的惡徒永遠「想不到」。而為民主自由不懈努力的勇猛善行，更是「沒有Kelly Craft做不來」。

Kelly Craft大使本來要來台灣就是為了人權人道來找出路。不只是為了台灣重返聯合國，也要為中國香港受迫害的公民來發聲。台灣對大使來說，是個理念相同的夥伴，她行走在通往聯合國的階梯，與台灣同行。小黑熊代表的台灣是蓄勢待發，一個在人權人道主義的路上成長中，不可忽視的力量。

她能夠來台灣很好，她不克前來，改成視訊，也很好。1月15日原訂在台灣，她還有一整天的台灣交流活動，取消來台行程，在美國她仍然將所有時間保留給台灣，除了視訊見到蔡英文總統之外，她還實實在在的提起裝好台灣小黑熊的包包，走進聯合國總部。

這樣的意象，明喻著未來的路徑，這是主權獨立的國家台灣必將前往的道路。

這是一張充滿預言的歷史性的照片，值得保存在美台關係的里程碑上。