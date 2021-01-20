台彩春節加碼8.6億 大樂透2/9起連13天開獎史上最長

台彩農曆春節加碼內容揭曉，祭出新台幣8.6億元加碼金，創近4年高，重頭戲大樂透頭獎2月9日起連續13天開獎，史上最長，並將增開360組獎金百萬的「春節大紅包」，威力彩、賓果賓果也有加碼活動。

台灣彩券公司今天舉辦「110年春節加碼暨刮刮樂新品上市記者會」，總經理蔡國基現場宣布，今年農曆春節，大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果3款，加碼金合計8.6億元，為近4年最高。

蔡國基表示，最受彩迷期待的大樂透加碼共分兩部分，第一，從2月9日小年夜前一天起至2月21日初十，頭獎連續13日天天開，天數創史上最長，即使不是例行開獎的週二、週四，每天都有中頭獎機會；第二，2月9日至13日，加開360組100萬元「春節大紅包」獎項。

至於大樂透「春節大紅包」玩法，蔡國基說明，加碼期間，大樂透除頭獎外，另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就中獎，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分。

蔡國基表示，若至2月13日止，360組加碼獎仍未全送出，將繼續增開，直到全部組數送完或至2月26日止。

此外，「BINGO BINGO賓果賓果」將從2月1日至16日，連續16天加碼，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金全部加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數，都由6倍提高為7倍。

蔡國基指出，威力彩則採機動加碼，在2月1日至4月1日間，只要威力彩頭獎累計金額低於3億元，當期頭獎台彩將額外加碼2億元，快速墊高頭獎金額；活動期間僅機動加碼1次。

台彩今天也一口氣推出6款新春應景刮刮樂，蔡國基指出，其中包含每張售價1000元的「1000萬行大運」，中獎率達70%，有5個頭獎千萬，150個二獎100萬元，三獎除獎金20萬元，還首次加碼送市價7萬5980元的Gogoro機車。

蔡國基表示，中獎率100%的「金牛獎」刮刮樂今天上市，每張售價500元；合計今天上市6款刮刮樂總獎項超過1897個，總獎金達99億元。