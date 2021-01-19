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《經濟學人》：政府做莊網路假消息佔上風　非洲烏干達「萬年總統」六度連任

《經濟學人》報導指出越來越多各國政府散播網路假消息，用來操縱輿論控制選情。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/19 20:43
非洲烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在14日的大選中贏得連任(圖/美聯社)

非洲烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在14日的大選中贏得連任(圖/美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）《經濟學人》報導指出越來越多各國政府散播網路假消息，用來操縱輿論控制選情。

《經濟學人》1月13日以「越來越多網路假消息由政府散播」為題撰文指出，非洲烏干達在14日展開總統與國會大選，社群媒體如火如荼的打擊各種宣傳及假新聞。社群龍頭臉書(Facebook)已於這週宣告，他們已經關閉一個跟政府有關的帳號，因為這個帳號參與「經過組織協調的虛假行為」，主要目的在於提高烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）的支持度，且隸屬烏干達資訊部的公民互動中心甚至使用人頭帳號操縱輿論。

牛津大學網路與社會研究中心的報告指出，各國政府利用假消息的情況日益猖獗，截止去年(2020)已有81個國家出現有組織的散播假消息的狀況，比起3年前大增28國。近幾年來這些宣傳被用來抹黑對手、消除異己、干預外國事務等。

報導說明，不久前只有少數國家政府在社群網站上，使用機器人或者是其他工具進行宣傳，最廣為人知的就是俄羅斯的網軍，他們曾涉及英國脫歐公投以及美國2016年的總統大選。

牛津大學研究的其中一名作者布拉德肖博士（Dr. Samantha Bradshaw）表示，「我們看到的已經是朝九晚五的網路團隊，他們在漂亮的辦公室裡發起網路攻擊、然後領取報酬、享有福利，他們甚至就是政府官員。」

在2016年網路機器人盛行一時，如今由人工管理的假帳號更受歡迎，因為更難以被平台及網友發現。甚至在社群媒體上有影響力的帳號，或是公民社會團體都成為網宣的領頭羊。

此外，假訊息也比過去更加專業。過去網宣可能由政府官員執行，現在更有主流的公關公司承包做這些骯髒活。牛津研究發現，2020年有來自48個國家的私人企業替政府或政黨進行假消息宣傳。而且他們一點都不便宜。自2009年以來，已有600億美元（約合新台幣1.68兆）花在這類型的民間公司上。

《經濟學人》強調，儘管臉書跟其他的社群媒體努力抑制假消息傳播，但政府帶頭的惡形卻總是位居上風。今年1月12日，就在臉書關掉穆塞韋尼網軍帳號的第二天，烏干達的通訊委員會卻下令網路供應商，封掉所有的社群網站與即時通訊軟體。

穆塞韋尼在全國電視演說中稱，「這雖然是不幸的，但也是不可避免的」。他甚至警告臉書，「若你要選擇站在反對我的執政黨的那一邊，那你們就沒辦法在烏干達經營下去。」

現年76歲、自1986年掌權至今，有「萬年總統」之稱的穆塞維尼（Yoweri Museveni）在14日的大選中贏得連任，但穆塞維尼遭指控在選前鎮壓反對派並壓迫媒體。

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