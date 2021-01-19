新北學幼童車擴大聯合稽查 守護孩童乘車安全

新北市政府學幼童車聯合稽查小組， 包含交通部公路總局臺北區監理所、 新北市政府警察局及教育局等單位，昨(18) 日下午共同至林口區麗園國小周邊實施學幼童接送車輛擴大聯合稽查 。

本次稽查加強查核安全門是否能正常開啟、 滅火器是否在有效期限及是否超載等，藉以保障學幼童的乘車安全， 本次共計攔檢13輛學幼童接送車輛，其中6輛違規， 違規情形為5輛未核備補習班車輛及1輛幼兒園以未核備車輛載運兼 辦國小課後照顧學童。經查獲學幼童車違反法令之規定， 市府絕不寬貸，將依照幼兒教育及照顧法、 及交通車管理辦法相關規定進行裁處，共計罰鍰3萬6,000元， 另持續追蹤各園後續改善之情況，以維護幼童就學權益。

教育局張明文局長表示，針對學幼童接送車輛安全督導機制， 新北市稽查頻率為全國之冠， 除聯合稽查小組每週安排3至4次動態稽查， 並針對車輛數較多或違規率高之地區， 於開學初或學期末加派人力加強稽查。從109年1月1日至12月 31日止，本市辦理學幼童車動靜態稽查共計1,187次， 其中查獲35輛違規幼童專用車、78輛違規補習班車輛。補習班車 輛主要違規事項為超載及使用未經教育局核准備查車輛， 另幼童專用車主要違規樣態為違規載送7歲以上學童、 超載及滅火器失效，皆依法裁罰，要求幼兒園及補習班限期改善， 並擇期辦理複查。此外，教育局更與警察局跨局合作， 除了針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、 放學時段在違規熱點加強查緝。

為使市民充分掌握幼兒就讀幼兒園相關資訊， 教育局也針對就讀新北市立案幼兒園之幼生發送幼兒園宣傳單， 提醒家長各項就讀幼兒園之補助、接送車輛查詢等相關資訊， 呼籲家長檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，共同填寫「 幼兒園幼生接送情形調查問卷」(網址：https:// forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)， 並再次提醒業者務必加強車輛之管理。 教育局亦將持續用心在學幼童接送車輛之臨檢與稽查， 共同守護學幼童乘車的每一哩路，讓家長放心、市民安心。