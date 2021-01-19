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麥造! 新北持續「除斑大作戰」

By  台灣英文新聞
2021/01/19 18:38
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

外來種「斑腿樹蛙」嚴重威脅本土樹蛙族群，在低海拔的空間資源上幾乎沒有競爭對手，恐會對生態與原生物種造成莫大的衝擊，農業局為保護原生物種生存環境，持續清除計畫，防止「斑腿樹蛙」擴散。

農業局表示，「斑腿樹蛙」原產於華南、香港、海南島、印度、中南半島等地區，為中大型蛙類，背部褐色有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，叫聲為細碎連續的「嗝嗝嗝」或偶爾出現的「嘎嘎」聲，於晚上活動，白天躲在樹上、灌叢或排水管中休息，多雨高溫的4月至9月為斑腿樹蛙主要繁殖期，偏好於有遮蔭的水生池進行繁殖，每窩卵泡約300至800顆卵，常黏在岸邊的草叢樹木上，因此容易藉由黏在園藝植物上散播到各地。

農業局長李玟表示，為保護台灣原生種樹蛙的空間，新北市於2012年開始與東華大學楊懿如老師團隊合作至今，歷年來於重要監測控制點（八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山）共移除成蛙8,599隻，2020年共移除斑腿樹蛙雄蛙642隻、雌蛙44隻、幼體13隻、蝌蚪2,275隻和卵塊46顆，控制位點移除數據較前幾年明顯下降，已得到良好控制成效。

由於「斑腿樹蛙」，入侵地區多為人類活動頻繁的農園、公園、濕地及開墾地，目前散佈於臺灣西部低海拔平地及丘陵，除了持續進行監控移除外，也藉由教育推廣將外來入侵種斑腿樹蛙的資訊傳達給民眾及農友，結合在地力量共同維護原生生態系。

農業局也呼籲全民一同加入監控與移除的行列，有發現「斑腿樹蛙」的蹤跡可聯絡農業局（電話:02-29603456轉3122李先生）進行處理，相關移除行動訊息可參考Facebook:台灣兩棲類保育志工社團，開放讓民眾參與志工行列，共同守護生態環境。

更新時間 : 2021-01-19 21:43 GMT+08:00

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