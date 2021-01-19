紓困振興效率高 臺灣企銀獲金管會8大獎肯定

政務委員龔明鑫(中)授獎，由臺灣企銀董事長黃博怡(左二)、總經理張志堅(右二)及高階主管代表領獎。(照片來源：台灣企銀提供) 政務委員龔明鑫(中)授獎，由臺灣企銀董事長黃博怡(左二)、總經理張志堅(右二)及高階主管代表領獎。(照片來源：台灣企銀提供)

臺灣企銀響應政府政策，落實推動企業紓困貸款業務， 於金管會訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」 第二期評比中，拿下囊括「承作金額」、「承作件數」及「 承作效率」三大類之8大獎項，今(18)日由臺灣企銀董事長黃博 怡、總經理張志堅等高階主管分別代表受獎， 並分享辦理紓困及振興貸款的經驗與成果。

截至109年12月底， 臺灣企銀辦理政策性及自辦企業紓困振興貸款方案核准率高達99% ，身為全國唯一中小企業專業銀行，分行家數雖較同業少， 該行仍在協助企業紓困振興上盡心盡力， 平均每家分行核准戶數位居公股行庫第一。

自新冠肺炎疫情爆發，臺灣企銀全體總動員，總行單位立即成立「 疫情紓困及振興推動小組」， 於第一時間提供分行同仁及客戶有關政府的各項紓困振興方案， 同時簡化辦理紓困貸款的相關徵審作業流程，加速案件辦理時效， 以舒緩企業短期資金壓力，協助渡過經營困境。該行並於官網架設「 新冠肺炎紓困專區」，提供專屬線上服務， 降低客戶外出群聚的機率，發揮金融國家隊功能。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，去年的紓困過程， 提供企業融資貸款是本業，亦是一種使命責任， 金融業對中小企業的即時前瞻支持，在臺灣防疫成功及經濟成就上， 給予很大的貢獻，感謝所有同仁背負著這份使命感， 在紓困期間拚盡全力，協助企業挺過難關。

臺灣疫情雖控制得宜， 中小企業受全球經濟衝擊仍未完全走出疫情困境，年關將屆， 資金需求只增不減，疫後新時代，臺灣企銀將續支持產業升級轉型， 一同陪伴中小企業邁向永續經營。