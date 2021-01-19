香港經典愛情電影《天若有情》重返台灣大螢幕　蘇志夑主演韓劇向劉德華致敬

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）香港經典愛情電影《天若有情》30年後將再度紀念上映，電影裡的經典畫面也吸引男神蘇志燮模仿致敬，此次將放映粵語原音版本。

《天若有情》是90年代香港極具代表性的話題作品，台灣當時取名為《追夢人》於1990年上映，讓男主角劉德華站穩影壇地位，也讓女星吳倩蓮出道便一砲而紅，也是導演陳木勝首部電影作品。

華映娛樂表示，電影創造多個經典畫面，各式電影及綜藝節目爭相模仿，更一路紅到韓國去，甚至韓劇都向這部電影致敬，讓男神蘇志夑騎著重機流鼻血，可說影響力極大。

《天若有情》是淒美的愛情故事，但充滿香港電影善長的江湖兒女風格，再加上劉德華當年的盛世美顏，擁有超高人氣，當年在港台都賣出好票房，同樣轟動韓國市場，上映期竟然長達9個月，很多韓國影迷連主題曲都朗朗上口，更讓劉德華和吳倩蓮在韓國闖出高知名度，「劉德華」在韓國成為觀眾心中的帥哥代名詞，更連續3年蟬聯韓國觀眾票選「最受歡迎巨星」。



《天若有情》經典片段(圖/華映娛樂)

電影最經典畫面便是劉德華演的華弟以重機載著上白紗的吳倩蓮在香港街頭狂飆，從前一幕砸破玻璃窗搶婚紗，再到他的鼻血滴在吳倩蓮手上時，更讓影迷痛心流淚，成為華語愛情電影中最經典的一幕，連韓國男神蘇志燮在2004年的偶像劇代表作品《對不起，我愛你》，一場騎著重機回憶女主角林秀晶的戲時，腦部受傷的他，鼻血一路狂流，極度催淚，也有如是對《天若有情》經典畫面的致敬。

《天若有情》已進行重度影迷搶先看，不但很多死忠影迷都穿著牛仔外套出現，更有粉絲騎著各式重機出現在西門町，還有人特別在機車上貼上《追夢人》（台灣當年上映片名）的貼紙，現場充滿濃濃的復古情懷，更有許多粉絲看到劉德華受傷場面和最後經典場面，都哭到淚流不止，讓現場哭成一片淚海，可見當年電影真的讓影迷非常難忘！

《天若有情》將於2021年1月22日上映，更多電影資訊請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢



(影/Youtube)