快訊！2021台灣燈會確定停辦　林佳龍粗估損失兩億

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣疫情緊張導致2021台灣燈會將停辦，行政院19日舉辦記者會直播說明中。

2021台灣燈會本將於2月新竹舉行，但近日台灣本土疫情升溫，新竹市長林志堅19日宣布，屬城市型的2021台灣燈會將停辦。

林志堅說，考量國人身體健康及實聯制實施的困難最後決定停辦台灣燈會，加上今年有許多科技投影作品需要排隊賞燈，然而新竹市是兒童城市，孩子在等待過程容易不耐煩，家長提供飲食安撫，會增加防疫困難。

林志堅強調，加上新竹市是半導體重鎮，近日疫情增溫，接到在地企業反映希望停辦，園區企業也害怕員工參加燈會增加染疫風險。

林志堅透露，然而很多參展創作已到尾端，經蘇貞昌院長指示會妥善依契約內容檢討，第一優先完成藝術家作品。

林佳龍粗估，損失預算兩億元，部分用於補助地方政府，當然也將間接影響觀光業，相關活動都受到影響。

林佳龍強調，最後決定停辦的主因在於指揮中心建議大型活動取消，現階段將協助藝術家們收尾完成創作，之後再選擇適當時機讓他們展出。

台灣燈會本將於將於2月26日～3月7日 新竹登場，規劃「雙主燈」與「六大燈區」，融合科技藝術及在地文化，於火車站、護城河、新竹公園等區域展出。

展品部份邀請到義大利藝術家Daniel Monteverde、日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊，打造全新光雕作品；主燈「乘風逐光」由豪華朗機工操刀，高約17公尺的巨型燈籠使用54顆小燈籠、108根孟宗竹、及216片泡泡玻璃打造。