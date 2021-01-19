會晤英國駐台灣代表　蔡英文：盼洽簽貿易協定

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（19）日上午接見英國在台辦事處新任代表鄧元翰時，表達政府與英國洽簽自由貿易協定、雙邊投資協定的意願。

蔡英文今日上午接見鄧元翰（John Dennis）時表示，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大，「我也很期待台英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。」

蔡英文也提及，為了推動雙語國家政策，台灣也跟英國在台辦事處積極洽商，盼藉由與英國的合作培育更多雙語人才；而針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，台英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題有許多合作和對話，蔡英文也期盼繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。

此外，蔡英文提及，近期英國外交大臣拉布（Dominic Raab）時常針對人權議題發表立場，她相信台灣跟英國在民主、人權、自由貿易等價值上有相同立場，未來雙方應能在這些議題更廣泛地合作。

鄧元翰在1月初正式接任英國在台辦事處（British Office Taipei）代表，他日前透過臉書表示，期盼「透過在貿易與投資、科學與創新，氣候變遷，教育和共同價值觀等方面已建立的既有強大聯結，進一步深化發展台英關係。」