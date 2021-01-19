【衛福部桃園醫院群聚19日再增4人】染疫家人在摩斯漢堡工作 染疫護理師曾到桃園南門市場

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日宣布，台灣新增6例武漢肺炎確診，2例為境外移入（案866、案867），4例為本土，其中本土個案都跟衛福部桃園醫院群聚有關，分別為1名護理師及1外籍看護及2名案863護理師的家人都確診。

桃園醫院群聚疫情從12日截至今日已進展到第四波感染，共9人染疫。包含院內感染醫師(案838、案856)、護理師（案852、案863、案868）和外籍看護（案869），以及家戶親密接觸感染的案838的護理師女友、案863護理師的2名家人(案864、865)染疫。

陳時中說，部立桃園醫院員工隔離14天匡列353人，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，住院病患今天120人、明天100人外移至專責隔離病房，清空的病房就可以作為醫院人員回院隔離的空間；相關樓層管制並全面消毒。

桃園醫院群聚疫情12日爆出首兩例確診後，目前已進展到第四波感染。（指揮中心提供）

指揮中心表示，今日確診的包含：案864、865為案863護理師的家人，分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。其中案865為摩斯漢堡桃捷A7店員工，1月16日至18日都有上班，但時間待確認。

外界擔心案865在店面接觸民眾；陳時中說，該店面只有個案和店長兩人，其負責的工作接待、準備餐食、收錢等都有，因無法掌握接觸者有多少，因此公布足跡，希望沒有擴散到社區。

案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，目前疫調中。

另外，日前確診的護理師案852所有接觸病患及陪病者共76人，已採檢63人，都為陰性。診所及藥局人員7人都陰性，另新增兩名診所患者及陪病家屬採檢都陰性，實習師生8人也是陰性。



因應家庭群聚事件，衛生單位於接獲通報後，隨即展開疫情防治及調查。初步調查顯示，案863、864、865可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時主動請告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

至於境外移入個案部分，案866為本國籍50多歲女性，去(2020)年10月12日前往美國探親，今(2021)年1月17日返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境時主動通報曾在美國接觸COVID-19確診個案，且曾出現疑似症狀，於機場採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中4人為前後兩排旅客，列居家隔離；另12人為機組人員，均有適當防護，列自主健康管理。



案867為印尼籍20多歲男性漁工，今年1月5日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。個案入境後至集中檢疫所檢疫，1月18日出現咳嗽症狀，同日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。