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走春囉！國立故宮博物院2021年亮點展覽　台北院區首次大規模借展大阪市立美術館

國立故宮博物院2021年展覽亮點，北院將推出兩檔國際借展，讓藝文愛好者享受偽出國體驗！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/19 13:59
國立故宮博物院2021年亮點展覽(圖/故宮)

國立故宮博物院2021年亮點展覽(圖/故宮)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 國立故宮博物院2021年展覽亮點，北院將推出兩檔國際借展，讓藝文愛好者享受偽出國體驗！

國立故宮博物院公布2021年南北院展覽檔期，包含國際借展大阪市立美術館珍藏展、琉球王國歷史與文物特展等，並加碼宣布新春優惠，3月7日前國人憑北北基桃竹宜合法旅宿住宿證明，於住宿當日或隔日參觀故宮北院，可享門票免費優惠。

今年北院策劃兩檔國際借展，紓解國人疫情期間無法出國的鬱悶。7月推出「遺珠－大阪市立美術館珍藏展」，這是故宮書畫展間首次大規模的國際借展，也是大阪市立美術館的館藏精品首次在台展出。將於7月24日至9月21日登場。

「萬國津梁─琉球王國歷史文物」特展將於9月25日展至12月26日，考察台灣與琉球於東亞地理、海洋發展史上之重要角色與演化，進而理解兩地歷史文化之連結及淵源，以及生活習慣、風土民情至文明發展的相互影響與異同。

眾所矚目的「鎮院國寶—范寬、郭熙、李唐」特展，將同時展出三件鎮院國寶：宋代范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風〉，也是繼「精彩一百」特展後，睽違十年，再度於北院聯合展出。因屬限展精品，展期僅僅42天，將於10月6日至11月16日登場。

南院今年展覽活動有大獲好評、按季換展的「人氣國寶展」、「翰墨空間－故宮書畫賞析」，輪番展出故宮典藏的人氣國寶與書畫精品；另有6月29日至12月26日登場的「院藏清代功臣圖與得勝圖特展」，透過得勝圖與功臣圖看清代武功興盛，以及銅版畫技術傳入清宮的演進過程。

「印尼織品特展」將於10月1日推出，展出故宮豐富的印尼蠟染織品，透過蠟染紋飾介紹印尼的多元文化，並搭配南院年度旗艦活動「2021亞洲藝術節」，串連展覽舉辦「印尼月」各項文化體驗、藝文表演、專題講座等全月不間斷的精彩活動！

故宮響應交通部觀光局「春節疏運孝親專案」、台北市政府「台北加碼Go」等方案，即日起至3月7日，國人自由行、團體行憑北北基桃竹宜「合法旅宿」住宿證明及身分證件，於住宿當日或隔日參觀北院，即可享有免門票優惠。

2月8日至2月13日期間，55歲以上國人憑身分證件與北北基桃竹宜「合法旅宿」住宿證明，還可加碼獲得限量國寶動動操帆布袋一只！另有語音導覽機租借、博物館商店、餐飲等多重優惠，春節期間還有偶戲表演、絹印春聯等活動。

故宮

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