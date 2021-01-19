德國醫院爆新冠群聚　35名患者驗出全新變種病毒株

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國和南非相繼發現武肺病毒變異病毒株後，現在傳出德國的一間醫院在患者樣本中發現一種變種病毒株，經實驗室初步判斷，病毒株與已知的不同。

綜合媒體報導，位於德國南部巴伐利亞州的加米施-帕滕基興一間醫院爆發群聚感染，共有73名病患和工作人員染武漢肺炎，其中35人的樣本中檢測出全新變種病毒株，和英國、南非和巴西的變種病毒株不一樣。

該院的負責人施托克勞斯納（Clemens Stockklausner）指出，已將樣本送往聯邦疾控機構進行分析，預計需要10天的時間，結果最快可於1月底出爐，他也強調目前未有證據證實，該變種病毒比一般的武肺病毒更具傳染力。

衛生當局強調，截至目前，尚未確定該病毒株從哪裡開始傳播，只知道該醫院有35例患者都是感染該病毒株。同時為將加強全國的病毒測序分析和監控工作，18日起德國境內的實驗室和檢測機構進行的所有病毒基因測序結果都必須傳送給聯邦疾病防治機構羅伯特科赫研究所。

此外，德國總理梅克爾（Angela Merkel）預計於德國時間19日與各邦總理協商防疫政策。外界預料，為防止變種病毒擴散，屆時可能加強管制措施，包括延長將在月底結束的封城措施，以及實施宵禁、公共場所強制戴FFP2等級的醫用口罩、強迫員工在家工作、重啟邊境檢查等。