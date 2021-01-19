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中國再傳黑心嬰兒產品　使用後變「大頭寶寶」

中國媒體報導嬰兒使用問題產品後，出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等症狀

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/19 11:12
中國傳出嬰兒在使用某品牌黑心產品「嬰親霜」後導致臉部腫脹（翻攝自中國澎湃新聞）

中國傳出嬰兒在使用某品牌黑心產品「嬰親霜」後導致臉部腫脹（翻攝自中國澎湃新聞）

（台灣英文新聞／國際組　台北報導）中國近日再度傳出黑心嬰兒產品！有多名嬰兒在使用某品牌「嬰親霜」後出現出現臉部腫大、多毛等症狀，與月初另一款劣質嬰兒產品「抑菌霜」爆發的「大頭娃娃」事件如出一轍。

這款由廣州慕膚護膚品有限公司委託廣州恆瀾生物科技有限公司生產的「戒之館」嬰親霜，聲稱能夠輕鬆解決嬰兒皮膚紅癢的問題，並標榜成分由純植物提取且無激素。

中國澎湃新聞報導，有一名家長因女兒長疹子、屁股紅而用該產品為女兒塗抹全身，持續使用約一個半月後，女兒竟開始出現臉部腫大、多毛、發育遲緩等症狀。

另一名家長也有類似情況，在持續為兒子塗抹該產品後，兒子出現額頭汗毛茂密、臉部腫大等情形。

報導指出，廣東省衛生監督所接到舉報後，派人到製造商調查，並對問題產品進行抽樣檢測，目前尚未出檢測結果；中國當局已下令暫停生產及銷售該產品。

報導提及，根據淘寶頁面顯示，該品牌嬰親霜月銷量逾萬瓶，早前還入選天貓榜單「優選嬰童潤膚乳榜」第六名。

該產品在中國屬於「消字號」批號，並非「藥字號」，也就是說不具任何療效，屬於衛生消毒用品。

此前才發生中國歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的嬰兒產品包括「益芙靈多效特護抑菌霜」與「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」成分含丙酸氯倍他索（clobetasol propionate；一種類固醇，可用來治療濕疹等皮膚病，但應在醫師處方下使用且不宜長期塗抹），導致嬰兒使用後變「大頭寶寶」，出現面部腫脹、體重激增，多毛等症狀。

中國再傳黑心嬰兒產品　使用後變「大頭寶寶」

另一款中國黑心嬰兒產品「抑菌霜」也導致嬰兒變成「大頭寶寶」（翻攝自微博）

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