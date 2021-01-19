全台首家「巧虎夢想樂園」2020年12月登場

全台首家「巧虎夢想樂園」未開幕即造成話題，除了樂園內設計的多樣遊樂設施外，能與巧虎近距離的互動更是一大亮點！坐落於桃園高鐵站旁「置地廣場桃園」的「巧虎夢想樂園」已於2020年12 月17日登場試營運，即日起接受線上預約，每天共4個場次、每次2.5小時，歡迎大家上網預約，讓親子一起來場難忘的冒險之旅。

跟巧虎一起「玩中學」 全台第一個＂有故事＂的室內遊樂園

以探索海洋為主題的【巧虎夢想樂園】是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。某天，巧虎跟他的好朋友們接收到任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，於是他們前往潛艇基地搭乘潛水艇出發，途中經過海洋大球池的種種考驗，終於完成拯救小藍鯨的任務。

以此故事發展為核心，邀請幼教專家規劃不同的劇場活動，如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事給小朋友聽，讓孩子在充滿童趣的故事中體會人物、場景與語言的運用；另外還有「海洋動滋動」利用身體本能進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，引導孩子進入有趣的體能遊戲活動；此外「海洋派對秀」則是由大家的好朋友─巧虎出場，搭配巧虎主題曲以及每次不同主題故事所編曲的音樂，一起和小朋友唱唱跳跳，度過快樂的時光。

造價三千萬！全場域軟包施工 打造最安全舒適的遊樂環境

為了讓孩子們玩得安全又開心，避免孩子碰撞護欄而受傷，全場域皆採＂軟包＂施工。地墊部分則選用來自德國的防焰地墊，木頭則挑選耐燃的材質，嚴謹的施工品質，只為了保護每位進入樂園的遊客安全。尤其在每場域的出入口處，特增厚至8公分地墊來緩衝奔跑的兒童，避免碰撞、受傷。除這些貼心安全設施外，每晚結束營業後，使用臭氧機進行消毒，以迎接次日造訪的遊客，用心之處贏得許多家長的讚許。斥資三千萬元打造的【巧虎夢想樂園】以最高標準提供安全、衛生、舒適的遊樂環境，讓家長們放心帶孩子們暢遊樂園。

超High體驗五大場區 巧虎夢想樂園提供孩子無限想像

在五大場區部分，【巧虎繽紛大球池】裡的迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目，讓孩子們玩到不亦樂乎；【琪琪夢想體驗城】提供多種職業體驗如花店老闆、冰淇淋店長和加油站長，進行多項職涯探索；【桃樂比互動遊戲區】有攀岩、畫布積木、趣味桌遊，讓孩子發揮組合與創造的能力，而【妙妙未來實驗室】的足球機器人、魔法實驗室等遊戲讓親子在此體驗科技數位互動，驚呼連連、欲罷不能。【海洋世界舞台】，在此區可以跟著巧虎唱唱跳跳、秀自己，近距離跟巧虎互動，展現自我。

各場區所選用的教材都是以教育目的為出發點，例如攀岩牆區的投影，會隨著攀岩變換影像，讓孩子在攀岩的過程中享受樂趣順利完成任務；還有從國外進口100吋互動數位螢幕像魔法一樣激盪著小朋友的腦力，還有更多新奇有趣的設施等您的寶貝來體驗。

入場叮嚀：

園區內提供飲水服務（禁帶外食），請家長幫孩子準備水壺。 幫孩子多帶一套衣物、以及每人均須穿著止滑襪子進場。 購買優惠票者也請務必攜帶證明文件。

更多詳情請密切關注「巧虎夢想樂園」粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChiaoHuWonderland