台北士林萬麗酒店 賀歲新春迎牛年！

2021農曆新年即將來臨！民眾為省去到處採買準備年菜之繁瑣工作，到飯店圍爐或購買星級飯店年菜也已漸成為近年來的趨勢；受疫情影響之下，方便回家覆熱直接上桌的外帶年菜需求比例更比往年增加許多。台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）今年由長期於國外執業的陳主廚，打造突破傳統、色彩豐富的繽紛團圓料理，推出2021【金牛豐收】年菜外帶組合，每套8,880元，組合內含前菜精選－芝士烏魚子堅果脆桶、川味椒麻口水雞，特色湯品－黃燜花膠鮑魚雞湯或萬麗經典佛跳牆二選一，主廚特選主菜－金桔派林醬燒肋排、酸辣金湯浸筍殼魚，手作甜品－脆皮桂花紅糖年糕等六道五星圍爐年菜，另贈「士林萬麗精緻保溫提袋」乙個。除了年菜組合外，另有圍爐單品佳餚選擇，每道680元起，即日起熱烈搶訂中，2021/1/10前預訂，再享9折優惠。

同時於二樓大宴會廳，將於2021/2/11(四)除夕夜當日推出「2021喜迎金牛」除夕圍爐宴，六人筵席18,888+10%元、十人筵席28,888+10%元，將特別為賓客們打造中西復古派對宴，當天酒店全館將融合西方70年代復古disco時尚風潮、以及中式時髦復古風情，打造中西復古交錯卻不突兀的氣氛及活動，晚宴期間更安排樂團表演、抽獎活動、桌邊魔術秀以及氣球達人演出等超豐富的活動內容。

同時，主廚更特別為了除夕夜設計融合中西傳統料理手法的系列佳餚，其中最特別的是主廚更將從新加坡、馬來西亞紅到台灣來的傳統過年圍爐佳餚「撈魚生」，作為開場的第一道互動料理，「撈」取自粵語的諧音、指的是「拌」的動作，盤中擺入七彩繽紛的食材，各自更有著吉祥的含義，加入食材的同時需要說一句吉祥話，接著圍桌的人會拿起筷子、把所有配料撈(拌)在一起，隨著配料高高撈起的動作，象徵新的一年會「風生水起」、「越撈越旺」！期待能帶領賓客享受穿越時空、體驗跨國圍爐體驗！於2020/12/31(四)前全額付訂或活動當日著金色或紅色服裝，每桌加贈「萬麗手工果醬」一組。訂位與詳情請洽(02)8861-2389轉年菜銷售中心或宴會業務部，或上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁查詢：