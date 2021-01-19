更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一

更新時間: 2021-01-19 12:12

首次發稿: 2021-01-19 10:58

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」今天(19日) 正式開幕，店舖不僅有3層樓，更將24小時營業。唐吉訶德表示，店面有多項台灣獨賣的日本直送商品，將盡最大努力，提供消費者優惠的價格。

因應COVID-19防疫管理措施, 官方臉書po文,

請大家配合以下實行辦法:

●限制入店人數為350人

●等待入店排隊限制人數為200人

●超過排隊人數將會發放手環, 顧客能在安排的預定時間優先入場, 每小時發放150份手環

●入店請配合體溫感測及手部消毒

●所有人員在店鋪內皆需全程配戴口罩

台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」，台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕(上圖)，由於店內控管進場人數，民眾排隊等待入場(下圖) 。中央社

「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日開幕，為避免擁擠，店家發放手環控管進場人數。看板上列出目前進場的梯次與時段。中央社

「DON DON DONKI西門店」今天上午10時開幕，店門口大排長龍，初估至少有500人，最早到的是一名男性，清晨5時30分就在門口等待；排隊民眾想率先嘗鮮、或買產地直送的日貨。

開幕前，店門口拉起的紅龍已排滿了人，由於人潮眾多，唐吉訶德店內最多只能容納350人，為了管控進場人數，工作人員一度在現場發手環，10時前在外的排隊人潮，初估至少有500人。

一名帶著3歲女兒排隊的林小姐說，在邊境管制前，平均一年會去日本3次，每次都會到唐吉訶德消費，購買藥妝品；去年(2020年) 起受疫情影響難以出國，趁唐吉訶德開幕來買台灣買不到的商品。

中央社引述林小姐笑說，女兒很喜歡唐吉訶德的企鵝，看表演時目不轉睛，嚷著要進去和企鵝拍照；小女生還說：「要買糖果餅乾！」

鍾姓男大生說，先前到日本的頻率是2個月一次，每次都會到唐吉訶德「補貨」，除了幫自己買日本零食，也幫朋友買藥品，「昨天(18日) 看到新聞，有賣一款台灣沒有的日本飲料，特地來買」。

陳姓女大生先前在日本沒逛過唐吉訶德，去年起因疫情影響無法踏出國門，今天特別前來嘗鮮。

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉訶德」正式登台，首間門市「DON DON DONKI西門店」於19日上午10時開幕營運，將舉辦首號店開幕記者會，台北市副市長黃珊珊、經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌等人出席。

DON DON DONKI西門店共有3層樓，店舖總面積達1615平方公尺，除了將販售日本直送商品，包括美妝產品、零食餅乾、服飾雜貨等，還有生鮮蔬果、水產及現做熟食，更採24小時營業。

台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司董事長竹內三善致詞時表示，集團2017年12月在新加坡開店，現在在新加坡有8家店舖、泰國有2家、香港有6家，目前持續展店中，今年終於來到期待已久的台灣。

竹內三善指出，DON DON DONKI與日本的唐吉訶德是不同業態，DON DON DONKI主要是日本商品的專門店，除了從日本直運農產品與水產品，也販售多項日本生活產品，其中很多商品是台灣客人還沒有見過的。

黃珊珊表示，很多台灣民眾喜歡去日本，特別是逛日本的唐吉訶德，現在在台北的唐吉訶德，可以享受24小時服務，還有日本直送水產、農特產品等，有「偽出國」的感覺，希望首號店開業後，能帶動西門商圈的活絡，增加就業機會。

至於DON DON DONKI的商品訂價如何，竹內三善說，從日本直接進口商品，多少會有關稅和運費，但會盡最大的努力，提供消費者優惠的價格；此外，店舖也會隨時提供新鮮的商品、產品，每一兩週後再到店，都能發現新商品。

唐吉訶德指出，DON DON DONKI西門店販售的藥妝商品，有4成是獨家販售，價格與日本差不多；零食部分，未來將有3成是獨賣，另有3成是市面上最便宜。

經濟部投資處18日也發布新聞稿表示，唐吉訶德發跡於日本大阪，以商品便宜為最大特色，目前全球已設有637家店，近年積極開拓亞洲市場，這次在台設立首店，已招募近400名台灣員工，除創造國內就業機會外，也引入創新經營模式，將有助提升台灣零售服務業競爭力。

對於唐吉訶德此時來台展店，中央社18日引述學者分析，短期內將可吸引不少民眾前往消費、一解出國欲望；但長期而言，唐吉訶德的商品價格，將是經營挑戰之一。

唐吉訶德曾傳出選址台北市東區開店，最後卻落腳西門商圈。台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司董事長竹內三善表示，集團的海外開店戰略，首先會插旗在該地區最中心的地段，以擴大認知度。

至於未來展店計畫，竹內三善說，目前首店還沒有開業，等開業後，會先了解台灣顧客的需求為何，再接續探討如何增加商品品項以及如何增加店舖。

商業發展研究院經營模式創新研究所 副所長李世珍指出，唐吉訶德此時來台展店「時機剛剛好」，由於唐吉訶德的商品具特殊性，且疫情讓台灣民眾無法出國；唐吉訶德台灣首店不僅能吸引久未出國的台灣人到店消費、一解出國欲望，也會有許多人因新鮮感而前往，唐吉訶德在短期之內，將可帶起一股風潮。

不過，李世珍認為，唐吉訶德的商品價格，將是在台長期經營的挑戰之一。李世珍說，日本的物價約是台灣3倍，即便在日本超便宜，對台灣來說仍屬高價，還需加上關稅、物流費用等。

此外，台灣民眾到日本唐吉訶德大肆採買，大多是為了買出國紀念品，在台灣的唐吉訶德消費少了出國氛圍，消費者購買很多東西的欲望或衝動也會消失。

至於唐吉訶德在台展店，是否會衝擊台灣零售業，李世珍認為，唐吉訶德與小北百貨等生活雜貨店雖性質類似，均主打「激安」（非常便宜），但商品與定位並不相同；且唐吉訶德目前在台僅有一店，展店沒那麼快速，對台灣零售版圖衝擊不大，部分專門賣日本貨的百貨公司、超市等，生意可能受影響。

台灣遊客赴日必逛的日本連鎖生活雜物賣場「驚安殿堂‧唐吉訶德」，台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日開幕，高階主管在入口處迎接消費者上門。中央社

圖/DON DON DONKI Taiwan