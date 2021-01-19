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【疫情下的道德淪喪】新冠疫苗爭霸戰 最慘窮國只分到25劑

窮人與富人的生命從來不等值

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/19 10:13
德國杜塞道夫一所大學醫院員工正準備莫德納COVID疫苗（圖／美聯社）

德國杜塞道夫一所大學醫院員工正準備莫德納COVID疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗爭奪戰，富國不意外佔了上風，窮國人的生命難道比較不值錢？世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）18日重砲批評，疫苗分配嚴重不均，全球正處於「災難性道德淪喪」（catastrophic moral failure）邊緣。

美聯社》報導，譚德塞砲轟各大藥廠為了牟利，罔顧疫苗取得公平性，鎖定利潤最高的地區，讓富國搶佔資源，供年輕健康的成人施打疫苗，而窮國的老人與醫護人員，只能無奈苦等。

根據譚德塞，全球50個較富裕的國家，已施打了3,900萬劑武漢肺炎疫苗，但與此同時，竟有低收入國家只分得25劑。「不是2,500萬劑，不是25,000劑，而是只有25劑。」他雖未指明是哪個國家，WHO發言人已證實是非洲的幾內亞。

譚德塞透露，世衛主導的全球疫苗分配平台COVAX，已從五家藥廠取得20億劑疫苗，預計2月開始運送至全球各地需要的地區。他也藉機砲轟藥廠與個別國家進行雙邊交易謀求高獲利之舉，痛斥此等作為已傷及COVAX公平分配疫苗之初衷。

舉例而言，以色列已與輝瑞（Pfizer）藥商達成協議，以提供大量醫療數據為條件，確保疫苗供應無虞。支持者宣稱，以色列將藉此成為首個得以讓全數人口普遍接種的國家，得到的寶貴資料可供研究之用。但批評者稱，這交易不僅有侵犯隱私等道德疑慮，也加劇了疫苗取得不公之情況。

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