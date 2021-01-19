台北喜來登大飯店全新「親子主題客房」

迎合家庭客的國旅需求熱潮，台北喜來登大飯店積極拓展親子渡假市場，於去年底斥資百萬改裝客房硬體設備，委託國內最大兒童遊憩空間規劃公司「騎士堡」，與筆觸溫暖療癒的台灣人氣插畫家「小黃間」攜手合作，以莫蘭迪色系融合動物童話繪本元素，打造出富有童趣的親子主題客房。

融合喜來登家庭禮遇計畫精神，客房樓層更增設「手拉手樂園」四大遊戲區：娃娃廚房、球池滑梯、小車積木與Switch電玩，為小賓客們打造奇思妙想的歡聚之旅。即日起至6月30日前，預訂親子主題客房享試營運優惠每晚4,999元起，包含翌日Buffet之王的豐盛早餐、遊戲室全日通、卡通電影無限暢看、兒童專屬備品等禮遇。配合政府「台北加碼GO」安心旅遊補助，專案每房可再折抵1,000元，全家歡享天倫之樂。詳情及訂房請洽02 2321 5511訂房中心或至 sheratongrandtaipei.com

台灣設計師獨家合作，打造療癒系童趣空間

台北喜來登大飯店六樓客房樓層全新規劃5間「親子主題客房」與佔地45坪的「手拉手樂園」，符合親子友善設施標準，從場地規劃、遊具設計及鋪面選料均以最高規格打造出安心無毒的環境，並兼顧品格教育意涵。以家庭共樂為出發結合台灣插畫家「小黃間」詼諧中帶有童心的設計風格，陪伴大人及孩童一起探索與學習，搭建起每一寸快樂時光。

親子主題客房以小黃間筆下《Bear Forest》與《Furry Zoo》作品獲取靈感，獨家創造出「動物森林」與「叢林小鎮」為主題的故事情境客房，柔和筆觸繪製出喜歡抱抱的主角貝爾與熊熊夥伴們穿梭森林，以溫暖原木呈現北歐風格的自然調性。進房就可看到柔嫩莫蘭迪色的「露營車」或「滑梯木屋」，開放式的設計讓前後視線通透，家長與孩子相處安全無距離，鏤空的屋頂上掛有星型墜燈，為孩子另闢一處專屬的幻想堡壘。

引入自然光源的靠窗桌遊區，樹葉造型遊戲毯出自迪化街老裁縫師之手，選用日本舒適有機棉製成，不論玩耍時的倒臥、閱讀、堆積木等皆舒適宜人。每間主題房內附有「巨人疊疊樂」，保留歐洲南方松木的天然色澤及觸感，搭建中培養立體認知及興趣，大人小孩都能挑戰，或在「磁性塗鴉牆」盡情揮灑天馬行空的創意巧思。盥洗室內也能見到可愛的動物身影，提供小朋友專屬的沐浴備品、洗漱用品及兒童拖鞋，享受愉快的泡泡時光。

客房內喜來登品牌標誌性的「特色體驗睡眠之床」，特製床墊設計深度放鬆全身，下榻期間所有熱門電影、卡通動畫皆可免費無限暢影，孩子住得開心也讓家長得以自在休憩。抵達樓層時亦能看到廊道上有著許多情境壁貼，動物們躡手躡腳地捎來花朵的祝福與私語，等著大小朋友們發掘驚喜。翌日於全新改裝的「十二廚」自助餐廳享用豐盛早餐，必嚐包含熱騰騰的擔仔麵、軟嫩入味的控肉飯、屏東海鮮湯飯、現做各式蛋料理等，在寒冷的早晨溫暖味蕾。

四大獨立遊戲空間，玩出質感好品格

台北喜來登致力於為小賓客們提供超乎期待的入住體驗，全新打造的「手拉手樂園」室內遊戲區採分齡設計：娃娃廚房、球池滑梯、小車積木，以及適合大小朋友的Switch電玩。從體育、生活、協調與益智等能力培養為出發，選用符合國家CNS安全玩具標準、美國GREENGUARD國際權威健康金獎認證的環保漆料所製作的創新遊具，各年齡層小朋友們皆能在安心環境中寓教於樂，歡度美好假期時光。

「球池滑梯區」以叢林樹屋概念，結合繩網攀爬、溜滑梯、鑽樹洞、攀岩區與8000顆繽紛彩球，讓小朋友們徜徉球池盡情放電。「科技電玩區」設置兩台60吋超大螢幕的Switch遊戲，馬力歐賽車、明星大亂鬥等熱門強檔輪番上陣，親子協力同遊超歡樂。廚房裡父母忙碌的身影是每個孩子扮家家酒的憧憬，「娃娃廚房區」讓小朋友們穿上圍裙，穿梭廚房間體驗各式蔬果切割、製作比薩、烘烤蛋糕等仿真烹飪， 透過角色扮演與換位模仿培養想像力與社交能力。「小車積木區」以類高密度保麗龍的EPP材質打造巨型積木，結構緊密質量輕卻堅固耐磨，最適合搭建城堡、賽道或大型玩偶角色，與風靡全球的義大利原裝進口RODY跳跳馬，騎乘跳躍同時訓練體能與平衡協調。

