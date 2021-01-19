【理性辦案】台灣指揮中心專家小組李秉穎：院內感染不可能零容忍　謹記手不碰眼口鼻

衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚案，18日再增1名確診者，中央流行疫情指揮中心宣布進駐醫院，成立「前進指揮所」。中央社 衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚案，18日再增1名確診者，中央流行疫情指揮中心宣布進駐醫院，成立「前進指揮所」。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部桃園醫院發生武漢肺炎群聚案，專家李秉穎18日說，醫院院內感染不可能零容忍，也不能說誰發生就把誰槍斃。除了找系統性原因，還要關注環境接觸問題，手不碰眼口鼻常被忽略。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎(圖) 18日上午接受廣播訪問時表示，很多人覺得該醫院發生院內感染就是分艙分流沒有做好，但這是錯的說法。中央社

部立桃園醫院日前發生院內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）感染事件，一名住院醫師（案838）照顧重症武漢肺炎確診者時遭感染，後續在家戶傳染給其護理師女友（案839），也在醫院傳給曾接觸的護理師（案852）及曾一起照顧病人的主治醫師（案856）。18日則傳出案856可能是導致另一護理師案863確診的傳染來源。

目前部立桃園醫院的院內群聚案已累計5人確診，包括2名醫師、2名護理師因公染疫; 同院另一護理師在社區染疫。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員、兒童感染症權威李秉穎18日上午接受廣播訪問時表示，很多人覺得該醫院發生院內感染就是分艙分流沒有做好，但這是錯的說法。

他說，分艙分流是指萬一醫院有一組人員暴露感染風險，有另一組在不同環境工作、沒有直接接觸病人者可馬上接手任務，補足醫療人力。院內感染風險與分艙分流沒有絕對關係。

中央社引述李秉穎說，發生群聚案的醫院是否分艙分流有問題，一定要指揮中心的專家現場評估才知道，看有沒有需要改善的地方，「外人無法置喙」，要現場看才知道。

有些專家認為，發生院感事件是防疫破口或警訊。李秉穎說，發生一個院內感染，不能責怪任何人或就說SOP有問題。國外哪個國家沒有院內感染，都是幾百個人生病、幾十個人死亡，台灣有一個院內感染就好像指揮中心失能，這種論調不恰當。

李秉穎表示，台灣抗疫打仗打了一年多，這是第二次發生院內群聚案，病毒是肉眼看不到的，發生院內感染是無法百分之百避免的事情。所有醫院都會發生院內感染事件，很多細菌、病毒會院內傳染，「不可能零發生率」。院內感染防控都是控制在合理範圍下，而不是零容忍，誰做錯了就把誰槍斃，不是這樣的。

李秉穎也說，其他病毒和細菌的院內感染比比皆是，難道那些醫護都要辭退嗎，醫護工作本來就是高風險，明知危險還願意照顧病患，他們的勇氣已經說明一切。不是去追究院內感染發生的問題，而是要減少系統性問題，減少之後發生的機會。

至於外界關心此醫院是否需要封院，李秉穎表示，過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期，和平醫院被封院是不恰當的做法，在醫院的所有人都突然被關在裡面。如果覺得院內感染的疫情真的沒辦法控制，就停止醫療作業，所有醫護人員都居家檢疫14天，而不是完全把醫院關起來。

李秉穎也說，除了檢討醫院發生院內感染，也應該重視環境接觸污染，現在要追究如何被感染應該很難，但環境接觸是可能的方向。此疾病可透過飛沫和接觸傳染，病毒噴濺在物體表面可存活數小時到數天，若碰觸到病毒又沒有洗手，又碰觸眼睛、嘴巴、鼻子，就可能被感染。但飛沫傳染可匡列密切接觸者，接觸傳染無法匡列。

李秉穎表示，台灣很多人有過敏性鼻炎，可能都會不自覺摸鼻子，「不摸眼口鼻」常被忽略，所有人應該都要謹記，必須注意接觸傳染可能性，除了濕洗手，新型冠狀病毒對酒精也有很高的敏感性，隨時噴一下手，可有效殺死病毒，加上不摸眼口鼻，就會比較安全。