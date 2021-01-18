台北兩廳院表演藝術圖書館質感重啟　黑膠沙龍、主題展系列多元開幕活動

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)兩廳院表演藝術圖書館歷時7個月閉館，進行設備及空間改善工程之後，將於1月20日重新啟用，並舉辦講座、黑膠沙龍、導覽、主題展等一系列開幕季活動。

帶著全新樣貌的表演藝術圖書館，總面積165坪，除了空間調整，符合無障礙需求、環境設備舒適、明亮，綜合硬體設備的升級、數位資料庫等型態的閱讀方式，開啟對於閱讀表演藝術的無限想像。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，一個場館的核心是表演藝術作品，但如何讓這些作品一直被傳遞下去，甚至有多種的觀看方式，這應該是表演藝術圖書館最大的願景。

劉怡汝說，「表演藝術圖書館將透過更多元的服務與方式跟大家見面，除了原有館藏，我們進行了大規模的陳列上的梳理，另增加多項表演藝術數位資料庫，未來也將創造更多互動、交流的活動，期待這裡成為大眾最容易了解、欣賞表演藝術的管道。」

這一次的全新改裝計畫，兩廳院特別邀請曾榮獲國內外設計獎肯定的彡苗空間實驗執行，其中，圖書期刊區／視聽館藏區共有11萬件視聽館藏、3400-3500本中西文圖書及超過20種期刊供兩廳院會員閱覽使用；特殊典藏室典藏近七萬件視聽資料，並以大量的黑膠唱片為特色，包含資深樂評及收藏家曹永坤先生於2008年遺贈兩廳院表演藝術圖書館之收藏，內含兩萬多張黑膠唱片、四萬多張CD及兩台古董黑膠唱機。

館藏櫃體以黑色為主色調，降低位於空間中的存在感，讓CD及DVD、書籍等典藏做為空間內的主角被呈現，立面上則使用了大量透明玻璃，使原先被遮掩的建築結構及種種裝修後的原始痕跡被重現於空間中成為新的紋理。

兩廳院表演藝術圖書館成立於1993年，累積館藏超過19萬件，特色典藏為主辦節目相關文物如海報、節目單、影音資料等，是兩廳院特有的資料。圖書館另外一項特色為大量的視聽資料，約有11萬件。

表演藝術圖書館從2005年裝修至今已經過了15年，面臨設備更新、館藏及空間使用率下滑的困境，因此這幾年持續不斷思考圖書館能否有更多的可能性，並於2020年6月15日閉館整修，啟動圖書館升級專案。

2017年劇院整修後退役、乘載無數表演藝術工作者精彩作品的劇院舞台奧勒岡松木地板，也有巧妙的運用，與讀者開啟記憶的連結。