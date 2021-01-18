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極北美景X鮮蟹美食 富基漁港邀您一同攜家帶眷 歡度歲末時光

By  台灣英文新聞
2021/01/18 18:28
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

又到了歲末年終的連續假期，歡迎民眾連假不妨趁此時來北海岸一遊，可欣賞北海岸有山有水的明媚景緻，如石門洞、綠石槽、富貴角燈塔、風箏公園等，而位於北海岸樞紐位置的富基漁港，更是來到北海岸的遊客必訪的海鮮聖地。

富基漁港位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一，擁有墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處，民眾來北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外，鄰近也有石門婚紗廣場與石門風箏公園等特色景點。

因應低溫的連續假期，漁市推出暖呼呼又營養的特色菜餚如清蒸萬里蟹、麻油薑萬里蟹、帝王蟹粥等各式料理，另外還有特製的龍蝦三明治等供遊客品嚐，其中兼享海味及麻油老酒香的麻油薑萬里蟹更是一絕！為因應新冠病毒疫情，富基魚市攤商近期也都自主辦好各項防疫措施，除加強魚市內外消毒，各攤商平日也均主動落實自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，歡迎民眾前來享用及選購各式新鮮的海產。

新北市政府漁業處表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，在寒冷的元旦假期攤商們推出暖呼呼又營養的特色佳餚，周邊的富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場與石門風箏公園等景點更是遠近馳名的好去處，民眾來富基魚市享用活海鮮美食後，順路到鄰近的風景區賞美景散散心沉浸在這北海岸的美好風光。

更新時間 : 2021-01-18 20:53 GMT+08:00

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