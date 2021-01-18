極北美景X鮮蟹美食 富基漁港邀您一同攜家帶眷 歡度歲末時光

又到了歲末年終的連續假期， 歡迎民眾連假不妨趁此時來北海岸一遊， 可欣賞北海岸有山有水的明媚景緻，如石門洞、綠石槽、 富貴角燈塔、風箏公園等，而位於北海岸樞紐位置的富基漁港， 更是來到北海岸的遊客必訪的海鮮聖地。

富基漁港位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一， 擁有墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產， 提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處，民眾來北海岸一遊， 除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外， 鄰近也有石門婚紗廣場與石門風箏公園等特色景點。

因應低溫的連續假期， 漁市推出暖呼呼又營養的特色菜餚如清蒸萬里蟹、麻油薑萬里蟹、 帝王蟹粥等各式料理，另外還有特製的龍蝦三明治等供遊客品嚐， 其中兼享海味及麻油老酒香的麻油薑萬里蟹更是一絕！ 為因應新冠病毒疫情， 富基魚市攤商近期也都自主辦好各項防疫措施， 除加強魚市內外消毒，各攤商平日也均主動落實自主健康管理， 包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施， 歡迎民眾前來享用及選購各式新鮮的海產。

新北市政府漁業處表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地， 各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有， 在寒冷的元旦假期攤商們推出暖呼呼又營養的特色佳餚， 周邊的富貴角燈塔、老梅綠石槽、 石門婚紗廣場與石門風箏公園等景點更是遠近馳名的好去處， 民眾來富基魚市享用活海鮮美食後， 順路到鄰近的風景區賞美景散散心沉浸在這北海岸的美好風光。