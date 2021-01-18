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昌平國小多功能樂活館興建工程動土 打造全方位教育城堡

By  台灣英文新聞
2021/01/18 18:26
照片來源： 新北市政府教育局提供

照片來源： 新北市政府教育局提供

新北市新莊區昌平國小「昌平城堡多功能樂活館」興建工程動土奠基典禮於今（18）日隆重舉行，市長侯友宜親臨主持，教育局長及各界貴賓共同見證，預計興建一處大型室內多功能活動場館，完成昌平城堡校園最重要的一塊拼圖。

侯友宜市長表示，新北市特別重視教育建設，推動108-111年「新北校舍美強生計畫」，陸續有新林國小新校舍及碧華、更寮、民安國小老舊校舍工程完工啟用，也陸續進行校舍改建或新建動工，包含興穀國小老舊校舍改建、光榮國中校長宿舍改建、東湖國小新設校及本次的昌平國小樂活館等。而在新建或改建校舍的同時，除了提供學生優質學習環境外，也努力兼顧社區需求。期待昌平國小有嶄新的樂活館之後，未來發展更卓越，同時也跟社區越來越緊密，成為校園社區化的典範。

昌平國小以城堡式的校園建築坐落於新莊副都心，向來是新莊副都心的教育標竿，培育了很多在地學子，在各個領域都有傑出的表現。新北市政府編列約1億9,650萬元經費於校內新建樂活館，為一座地上3層的多功能活動中心，1樓為挑高多功能球場，另外設置運動器材室及體適能教室，2樓為社團教室，3樓設置會議室，並規劃屋頂為綠化農場，在建築設計中也將融入「環保永續」精神，成為具有通風採光、節能舒適等優質環境的綠建築，全案預計111年12月底完工。

該館之多功能球場及數間社團教室，未來預計提供社區民眾在課餘時間借用，並兼做為地區性緊急收容場所，提升多元使用效益，創造學校與社區雙贏。新建樂活館亦仿歐式古典城堡簡約風，與昌平國小城堡建築風格相同，此外，昌平國小移撥校地於109年興建完工的昌平派出所，外觀亦為城堡風格，達成社區整體城鄉風貌一致。

昌平國小校長陳月滿表示，學校重視多元展能，具備體育、音樂、藝文30幾個社團，各項對外比賽成績亮眼，展現學生紮實的學習成果；近年來招生人數屢創新高，更是家長對學校績效的肯定。校內體育性社團及校隊如排球隊、羽球隊、跆拳道隊等以往無適當場地培訓，雨天時亦無室內場地供全校學生上體育課使用。如今多年來師生及家長眾所期盼的樂活館終於動土，期望樂活館完成，提供學生及民眾多元的活動空間，為城堡校園注入更有活力的新風貌。

更新時間 : 2021-01-18 20:53 GMT+08:00

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