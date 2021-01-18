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「2021新北市樂壇新星」量身打造專屬夢想舞台

By  台灣英文新聞
2021/01/18 18:24
照片來源：新北市政府文化局提供

照片來源：新北市政府文化局提供

為發掘優秀藝文人才，新北市政府文化局自2016年開辦「新北市樂壇新星」甄選活動，已為50組青年音樂家舉辦專屬音樂會，不僅讓音樂家有機會在舞臺上發光發熱，也讓更多民眾看見他們的才華。為了持續培育深具音樂潛力青年音樂家，「2021樂壇新星」甄選活動自即日起至2月19日止，期盼吸納全臺更多對音樂有熱情與抱負的青年朋友，歡迎各方高手踴躍報名參加。

文化局局長龔雅雯表示，新北市政府致力於培植青年藝術家，提供其良好資源與展現自我的機會，新北市樂壇新星甄選為國內具有指標性青年音樂人才角逐的舞臺，即便是2020年「新型冠狀病毒肺炎」嚴重衝擊藝文產業時期，「新北市樂壇新星」甄選活動從未中斷，希望以具體行動支持藝文產業、培育音樂人才，亦藉由這個活動提供民眾更優質多元的音樂節目。

2020年樂壇新星，入選的青年音樂家樂器組合多元，曲目規劃精彩，由畢業於茱莉亞音樂學院的張博翔、就讀臺灣師範大學音樂系的謝秉辰、臺北藝術大學的林薇以各自不同的角度與風格詮釋浪漫時期的蕭邦等音樂作品；年齡不到18歲卻擁有豐富演出經驗的「U18爵士少年樂團」、來自師大附中上低音號樂手李澤奇、低音管團體「Fagott Party」；旅德小提琴家郭至恩帶來象徵德意志鼎盛年代的經典樂曲、女高音林映旻演繹新藝術風格的純真美好及陳胤錞具有中式古風的擊樂表演，場場都為民眾們帶來精采又豐富的演出，110年1月6日由青年音樂家林薇帶來2020年樂壇新星最後一場演出-鋼琴獨奏會《「觸」「技」》，圓滿畫下句點。

「2021新北市樂壇新星」甄選活動即日起至2月19日止，凡年滿15歲至30歲(聲樂類至35歲)之青年音樂家，檢具電子及書面資料即可報名。詳細資訊請至新北市政府文化局網站查詢https://www.culture.ntpc.gov.tw/

更新時間 : 2021-01-18 20:52 GMT+08:00

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