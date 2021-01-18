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台灣證交所：上週外資在集中市場賣超54.57億元 賣超長榮10.24萬張最多

另買超鴻海12.40萬張最多

By  台灣英文新聞
2021/01/18 18:22
台灣證交所：上週外資在集中市場賣超54.57億元 賣超長榮10.24萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/1/11~2021/1/15）外資在集中市場總買進金額為4,837.53億元，總賣出金額為4,892.10億元，賣超為54.57億元，另統計自2021年年初至1月15日止，外資總買進金額為9,316.88億元，總賣出金額為8,736.89億元，累計買超為579.99億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆1,953.45億元新台幣，占全體上市股票市值的46.73%，較1月8日的21兆7,023.70億元新台幣，增加4,929.75億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進239,122千股，賣出115,112千股，買超124,010千股。

第二名：友達：買進297,227千股，賣出192,269千股，買超104,958千股。

第三名：宏碁：買進84,810千股，賣出32,584千股，買超52,226千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進247,582千股，賣出350,028千股，賣超102,446千股。

第二名：群創：買進249,390千股，賣出311,015千股，賣超61,625千股。

第三名：台積電：買進164,831千股，賣出211,007千股，賣超46,176千股。

更新時間 : 2021-01-18 20:52 GMT+08:00

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