第十二屆信誼兒童動畫獎揭曉 大觀國小「風獅爺」獲兒童創作組特優

第十二屆「信誼兒童動畫獎」日前揭曉， 新北市板橋區大觀國小七位小學生共同創作的「風獅爺」， 和台北教育大學附設實驗小學三位孩童的作品「我的同學」， 在133件兒童作品競賽中，脫穎而出，雙雙榮獲兒童組特優獎。 信誼兒童動畫獎參賽件數今年再創新高，共收到1,480部作品， 包括來自87個國家的1,235件國際組作品， 112件台灣專業組作品，以及133件小學生作品。其中兒童創作組先選出30件進入決賽，歷經一番激戰後， 決審評選出特優2組、優選3組、佳作11組， 另有14件作品頒發入圍獎， 以鼓勵更多學校帶領兒童投入動畫創作。

長期推動兒童讀物的信誼基金會董事長張杏如表示， 這屆兒童參賽作品，從議題選材上，突顯當今教育趨勢， 包含重視在地文化認同與傳承、環境關懷與生態保育等。 非常慶幸動畫創作推廣，成為落實十二年國教課綱自發、互動、 共好的精神，也彰顯影像教育向下扎根、跨領域學習的成果。

新北市大觀國小7位同學，包含小導演郭穆澤和陳彥成、羅胤瑄、 江彥鈞、萬以琳、黃禹樂、蔡晨祐等，在謝明栖老師指導下， 透過呆萌可愛的六隻風獅爺平安、如意、招財、避邪、升官、 晉爵等，幫助主人尋回元寶的故事中， 希望小朋友在觀賞後能像劇中六隻風獅爺一樣， 互相合作建立深厚情感， 透過動畫創作和欣賞找到個性相投的好朋友。

另一件由國立台北教育大學附設實驗小學三位同學陳恩迦、陳昀慈、 蔡語晴所合力創作的「我的同學」， 以校園常見的典型活寶人物為藍本，塑造鮮明立體的形象， 眼部表情活靈活現，藝術的表現可圈可點， 獲得決審委員一致的好評。