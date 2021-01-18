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第十二屆信誼兒童動畫獎揭曉 大觀國小「風獅爺」獲兒童創作組特優

By  台灣英文新聞
2021/01/18 18:21
照片來源：信誼基金會提供

照片來源：信誼基金會提供

第十二屆「信誼兒童動畫獎」日前揭曉，新北市板橋區大觀國小七位小學生共同創作的「風獅爺」，和台北教育大學附設實驗小學三位孩童的作品「我的同學」，在133件兒童作品競賽中，脫穎而出，雙雙榮獲兒童組特優獎。 信誼兒童動畫獎參賽件數今年再創新高，共收到1,480部作品，包括來自87個國家的1,235件國際組作品，112件台灣專業組作品，以及133件小學生作品。其中兒童創作組先選出30件進入決賽，歷經一番激戰後，決審評選出特優2組、優選3組、佳作11組，另有14件作品頒發入圍獎，以鼓勵更多學校帶領兒童投入動畫創作。

長期推動兒童讀物的信誼基金會董事長張杏如表示，這屆兒童參賽作品，從議題選材上，突顯當今教育趨勢，包含重視在地文化認同與傳承、環境關懷與生態保育等。非常慶幸動畫創作推廣，成為落實十二年國教課綱自發、互動、共好的精神，也彰顯影像教育向下扎根、跨領域學習的成果。

新北市大觀國小7位同學，包含小導演郭穆澤和陳彥成、羅胤瑄、江彥鈞、萬以琳、黃禹樂、蔡晨祐等，在謝明栖老師指導下，透過呆萌可愛的六隻風獅爺平安、如意、招財、避邪、升官、晉爵等，幫助主人尋回元寶的故事中，希望小朋友在觀賞後能像劇中六隻風獅爺一樣，互相合作建立深厚情感，透過動畫創作和欣賞找到個性相投的好朋友。

另一件由國立台北教育大學附設實驗小學三位同學陳恩迦、陳昀慈、蔡語晴所合力創作的「我的同學」，以校園常見的典型活寶人物為藍本，塑造鮮明立體的形象，眼部表情活靈活現，藝術的表現可圈可點，獲得決審委員一致的好評。

更新時間 : 2021-01-18 20:52 GMT+08:00

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