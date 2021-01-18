台灣文學基地開幕文化人雲集　台北最大日式宿舍群改造

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 預期雲集寫作者、評論家等文化人士的台灣文學基地18日開幕，為台北最大日式宿舍群重新打造而成的全新藝文園區。

台灣文學基地（簡稱台文基）今（18）日開幕，位於台北市濟南路和齊東街之間的台文基園區，是都會區保存最完整的日式宿舍群，共有7棟歷史建物，占地達350坪，精緻而有特殊氛圍。預期將成為雲集寫作者、評論家、出版人、閱讀大眾，並且凝聚創作能量的聚會所。

文化部長李永得表示，台文基的成立是非常重要的里程碑，特別感謝在地幸福里的里長、里民、社區發展協會成員等，以及台北市政府在保存、修復過程中的努力。未來希望有更多的文學作品由此產生，並讓所有對文學有興趣的人，在這氛圍內享受文學、跨界激盪，共同灌溉這個基地，相信台灣文學一定能長出更多豐碩的作品。

作家吳晟說，自己曾多次造訪以前的齊東詩舍，今日看到煥然一新的台文基感到高興。以名稱來講，詩舍較有家族的味道，基地則有更多使命感。從園區的老樹到整體規劃都深深感受台文基團隊的用心，也從台文基成立的文學盛事中看到文化深化累積的台灣文學厚度。

文化部表示，7棟房舍型塑基地一方空間，經重新定位及命名，精彩串聯文學各面向。包含「齊東舍」規劃「不願被消失：日式宿舍到文學基地」常設展，陳述完善的保存歷程；「悅讀館」打造台北最強故事屋，兒童能閱讀各式繪本，並將延伸服務，鼓勵創齡觀眾來聽故事，進而講出自己的生命故事；「展覽廳」首檔特展「二十歲，你好：作家的青年足跡」回顧一百年間的文學創作環境，展示各世代在時代狂潮中擺蕩的20歲；「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，新生代作家楊双子將率先入住；「文學厝」以「拾藏：台灣文學物語」特展開展，之後提供全台結盟的文學館舍活動策劃、舉辦、專題討論等專業交流；「創作坊」則是跨界多元活動的場域。

此外，園區並設有複合餐飲「平安京茶事Matcha One」提供民眾在日式建築中細品抹茶的醇厚滋味。還有巧妙的3個防空洞，以及幸福草地與玻璃屋可在草地與自然光之間，沉澱文學的美好。

台文館指出，台文基由台文館委託玉山社營運，邀請為村上春樹新書繪製插畫的高妍設計主題人物少女「齊齊」與虎精「阿飛」，他們如同每個初識台灣文學，對文學充滿好奇的讀者。透過齊齊與阿飛翻轉人們習常的閱讀視角，巧妙的結合讓園區增添更多的趣味性。開幕時立法委員賴品妤特別cosplay齊齊與夾腳拖劇團成員扮演的阿飛一同介紹台文基，精彩逗趣。

台文館長蘇碩斌表示，位於台南的台文館本質就是一座文學博物館，且具國定古蹟身份的建築，是彷如山一般穩重的總部，而台北的台文基是輕盈如水的存在，擴充推廣項目，服務北部觀眾群，期許這個嶄新的藝文基地能讓大眾看到台灣文學活力的具體展現。