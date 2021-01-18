新冠肺炎病毒基因定序重要性升 美國進度大幅落後

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎流行爆發以來已經過了一年，隨著疫苗開始施打，新型變種病毒的出現更讓深入研究病毒的結構顯得重要，然而，身為全球四分之一案例數的所在地，美國的基因定序(Gene sequencing)速度明顯比其他已開發國家慢得多。

斯克里普斯轉譯研究所(Scripps Research Translational Institute)負責人Eric Topol博士指出，基因定序透露很多訊息，這包括病毒是如何從一個點移動到另一個點、病毒變種的速度快慢等，這樣一來就可以找到那個「超級傳染者」，美國在這項科研進度的貢獻上，幾近完全缺席。

綜觀全球基因定序的發展進度，相較於英國已經進行10%病毒樣本的基因定序，美國在去(2020)年的12月中仍僅有0.3%的測定率，也因為反應太慢，美國疾病管制與預防中心(CDC)在15日表示，英國傳入的新冠肺炎高傳染性變種B.1.1.7很有可能在3月就會成為全美最強勢的病毒株。

事實上，雖然所有的病毒都會變種，每個月大概變種一到兩次的新冠肺炎病毒，變種速度已經比一般的流感病毒慢上不少，儘管如此，去年年中科學家還認為是重點的614G變種病毒株在今年已經不再強勢，取得代之的是傳染性較強的英國B.1.1.7變種和巴西B.1351變種。

雖然美國確實有大筆聯邦預算被投入到病毒因應上，但是大多數仍落在篩檢、接觸追蹤、補助疫苗廠等即時危機上，在預防、監督上的力道仍然不足，專家希望美國可以將重點放在建構一個更健全的基因追蹤系統上，以協助衛生單位迅速定位新病毒株的出現地點，並判斷哪些人應該被篩檢、追蹤或隔離的優先順序，進而妥善處理地區性、社區性的大規模疫情爆發。

生物科技公司Illumina的分析模型顯示，如果美國早將其對新冠肺炎陽性樣本的定序比例拉高到5%，就可以在這些高傳染性病毒株僅佔所有病例1%時檢測到病毒，並讓2021年的抗疫成本下降到5億美元以下，該公司的股份在過去一年內漲幅達18%，靠的就是其基因定序的技術。