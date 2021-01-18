台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 消基會今天(18日) 公布由消基會、國立清華大學綠色質譜實驗室合作進行的市售口罩採樣檢驗報告。首先簡單說明如下:

1、採樣：本次口罩樣品為2020年12月間，於台北市及新北市的大賣場、連鎖藥粧店及電商平台購買，共計20件樣品。

2、價格調查: 20件樣品每片單價介於3.4〜14元。

3、標示調查: 20件均符合規定。

4、重金屬測試：3件樣品外層鉛含量6〜11 mg/kg。

5、壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚測試：20件樣品中，有1件樣品外層壬基酚聚氧乙烯醚含量超過300 mg/kg，但符合CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」1000 mg/kg以下。

6、游離甲醛及塑化劑測試：20件樣品均未檢出。

7、染料溶出測試：8件樣品被二氯甲烷溶出，均未檢出特定致癌的「偶氮染料」，6件樣品檢出芥酸酰胺。

8、揮發性有機物：19件樣品，檢出1〜9種微量揮發性有機物；11件樣品檢出己內酰胺，來源有待釐清。

9、PM2.5過濾效率：將20件樣品的PM2.5過濾效率換算成「次微米粒子防護效率」，結果發現有6件（3成）未達80%以上。

去年(2020年) 6月，口罩（係指一般醫用口罩和外科口罩）的管理解禁，購買口罩變得更為方便，許多製造商也順勢推出多樣化口罩，如彩繪口罩或彩色口罩。

然而，將口罩織品製成彩色口罩的彩繪或染色過程，通常會使用到重金屬（如鉛、鎘、六價鉻、鎳、砷、汞）和部分偶氮染料。

消基會希望透過本次檢測解決諸多疑慮，以保障消費者健康。例如(1) 口罩上若是印染彩繪是否會因口罩被重覆使用、反覆搓揉而造成彩繪脫落變成細碎粉末，透過呼吸作用，使用人吸入含有重金屬的彩繪粉末? (2) 彩繪口罩是否含有過量的重金屬或是含有塑化劑？

● 採樣

本次口罩測試樣品為2020年12月間，於台北市及新北市的大賣場、連鎖藥粧店及電商平台購買，共計20件樣品。其中19件為醫療用口罩，1件為一般拋棄式口罩。

●● 價格調查 ：

本次購買的20件樣品，購買單價介於3.4至14元之間，價格最高者為編號4號「上好醫療防護口罩（未滅菌）-SH01-Xmas 2.0」；價格最低為編號5號「衛生拋棄式熔噴口罩（非獨立）-黑色」。

消基會指出，口罩的製作成本在1.3-1.8元之間，扣除必要營運、經銷、上架成本，一片售價在3元以上即應屬高價範圍，因此，呼籲政府應在價格上加強規範，還消費者公道。

●● 標示調查 ：

→→本次調查20件樣品中，19件醫療用罩及1件一般拋棄式口罩（編號6號「衛生拋棄式熔噴口罩（非獨立）-黑色」）標示均符合規定。

●● 重金屬測試 ：

彩色口罩中染色劑及彩繪印刷可能含有重金屬，其中「鉛」對身體多種器官造成傷害，尤其對發育中的兒童，其中影響最大的是中樞神經的發育；「鎘」對身體的危害為腎傷害、骨骼、呼吸道及心血管，且具致癌性；「銻」其氧化物三氧化銻是生產聚酯纖維製程中常用的金屬催化劑，其中三氧化銻則被國際癌症研究署（IARC）認為有可能對人類有致癌風險；「鉻」對人體的肝、腎及循環系統會造成危害，其中六價鉻對人體卻是有害的，進入人體易為人體吸收而且在體內積蓄。

參考CNS 14775「醫用面（口）罩」及CNS 14755「拋棄式防塵口罩」現行標準中，並未對材質的重金屬含量有規範。參考CNS 15290 「紡織品安全規範（一般要求）」中，規範不得使用含鎘配件；12歲以下兒童用紡織品表面圖層之含鉛量，不得超過90 mg/kg。

→→經測試本次20件樣品中的鉛、鎘、鉻及銻，其中鎘、鉻及銻均未檢出

→→鉛則有3件樣品外層部位檢出，含量為6〜11 mg/kg: 分別為

編號18號「南六醫用口罩（未滅菌）-全黑款」

19號「美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑」

20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」

●● 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 ：

參考CNS 15290 「紡織品安全規範（一般要求）」壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚總含量不得超過 1000 mg/kg。

→→本次20件樣品中，有1件檢出超過300 mg/kg

為編號17號「正洸醫療口罩花紋版（未滅菌）」

●● 游離甲醛測試：

→→本次測試20件樣品，均未檢出甲醛，符合上述各項參考標準。

●● 塑化劑（8種）：

口罩的材質一般為不織布包括聚乙烯（Polyethylene，簡稱PE）或聚丙烯（Polypropylene，簡稱PP），消費者對塑膠類產品是否有塑化劑常有疑慮，產品含塑化劑來源可能為原料或製程污染。

目前 CNS 「醫用面（口）罩」或CNS 14755 「拋棄式防塵口罩」均未對口罩的不織布材質規範塑化劑含量。

→→經檢測20件樣品內層材質中8項塑化劑，均未檢出。

●● 染料溶出測試：

本次測試20件樣品，以三種溶劑（水、甲醇、二氯甲烷）進行溶出測試，

❤其中消費者最常可能碰到的溶劑就是水，水溶劑均未有溶出染料；

❤二氯甲烷溶劑有8件樣品溶出染料:

編號1號「久富餘醫用口罩（未滅菌）」

3號「屈臣氏醫療防護口罩（未滅菌）」

4號「上好醫療防護口罩（未滅菌）-SH01-Xmas 2.0」

13號「"順易利"醫用口罩（未滅菌）-橘色」

14號「善存醫用口罩（未滅菌）-緋櫻粉」

20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」

→→以上6件樣品，測到約0.9〜1.8%濃度的芥酸酰胺（聚丙烯塑膠加工製程的加工助劑）。

→→6件樣品共同的外觀特性為顏色鮮艷及圖案複雜。8件樣品均未檢出會釋放22種有害芳香族胺的特定偶氮染料。

●● 揮發性有機物（VOC）：

本次測試20件樣品，僅1件未測得VOC，其餘19件均測得1〜9種常見的VOC，每件樣品平均測到4種VOC。包括濃度高至約10 ppb的甲苯（8件）、二甲苯（7件）、C11支鏈烴（7件）等及濃度高至約數百ppb的己內酰胺（11件，生產尼龍6的單體）。

危害警告訊息：造成嚴重眼睛刺激。造成皮膚刺激。吸入有害。吞食有害。可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩，來源有待釐清。

●● PM2.5過濾效率：

空氣中存在許多污染物，其中漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物稱為懸浮微粒 （Particulate Matter, PM），而粒徑小於或等於2.5微米（μm）的粒子，稱為PM2.5，通稱為細懸浮微粒。當空氣品質不佳時，消費者戴上口罩可以啟動阻擋懸浮粒子效果，起到保護作用。

國內「CNS14774 （T5017）-醫用口罩標準」的次微米粒子防護效率（%）為不得小於80%，本次調查的口罩其材質和形狀（平面）大致相同，因此使用實驗室統計和參考文獻得到之換算值，將PM2.5過濾效率轉換為次微米粒子防護效率（%）。

→→結果發現本次測試的20件樣品，有6件樣品的防護效率低於80%。

彩色口罩是否含有害色料 簡單測試法

消費者關心的彩色口罩是否含有有害色料，建議消費者若購買到心存疑慮的彩色口罩，不妨取用一個進行簡單測試，將其浸泡在水中觀察是否有色料溶出，或者也可以使用家中現有的酒精浸泡觀察，若有溶出色料，就有可能不安全，建議就先不要使用。

新購入的口罩有味道 是否有害健康?

本次測試發現僅有微量揮發性有機化合物（VOC）。然而考量目前消費者不論男女老幼，進入公共場所都需要配戴口罩，配載口罩的時間都變長，尤其學生，在校超過8小時，若加上補習，應該是配戴口罩時間最久的族群，因此口罩中若含有VOC，長時間累積下來，可能對健康有傷。

口罩過濾空氣污染微粒之效率

本次測試「PM2.5過濾效率」，將其過濾效率轉換為次微米粒子防護效率（%）。本次測試20件樣品，有6件樣品的防護效率低於80%。在當前口罩須大量生產的情況下，主管單位應定期抽驗市售產品，確保產品功效。

給消費者的購買建議

1.購買時應選用標示完整的商品。

2.彩色口罩在製程上若有使用染料，消費者對染料安全有疑慮，建議優先選購白、藍、綠等內層為無色的產品。

3.使用後要廢棄的口罩屬於一般垃圾，消費者應確實分類丟棄，勿成為環境負擔。

4.新購入的口罩若以塑膠袋密封，可以先拿出幾片，在空氣中擺放一陣子，使VOC得以揮發，亦須儘快使用完畢。

給主管機關的建議

應儘速將口罩材質的安全標準納入管理並制訂檢驗把關標準，且因口罩為接觸口部產品，標準應較紡織品嚴格。 口罩的安全標準應視年齡分級，分別訂出適齡的安全標準。

給業者的建議

1.口罩材質攸關消費者使用安全，在相關材質安全標準未出爐前，業者應自行把關使用的原料。

2.彩色口罩親膚層應以無色較為安全。

3.口罩製造時正反面應可以更輕易區別（本次部分深色樣品內外層顏色相同，鋼印顯得不明顯，難以區分正反面），避免消費者反戴，影響健康。

（※財團法人中華民國消費者文教基金會強調, 此檢驗報告僅對消基會採樣的樣品負責）